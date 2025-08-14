Recém-contratado, atleta russo é escalado para bater recorde histórico no UFC

Um recorde histórico está prestes a ser quebrado no maior evento de MMA do mundo. Contratado pelo Ultimate na noite de terça-feira (12), após se destacar no 'Contender Series', o lutador russo Baysangur Susurkaev foi escalado para entrar em ação novamente no UFC 319, neste sábado (16), apenas quatro dias depois da sua última luta.

De acordo com o perfil 'Zac Likes MMA', do 'X' (antigo Twitter), o atleta de origem chechena vai enfrentar o também estreante Eric Nolan, dono de um cartel com oito vitórias e três derrotas. A participação de Susurkaev no UFC 319 foi um pedido pessoal do próprio lutador, que logo depois de nocautear Murtaza Talha Ali no episódio inaugural da nova temporada do Contender Series e garantir sua vaga no plantel de atletas do Ultimate, pediu para atuar no evento da entidade deste sábado.

Recorde válido?

A marca anterior de retorno mais rápido em eventos da organização ainda pertence a Khamzat Chimaev, que disputou - e venceu - suas duas primeiras lutas no UFC em um período de apenas dez dias. Quando entrar em ação no octógono do UFC 319, Baysangur Susurkaev - dono de um cartel invicto no MMA profissional (9-0) - vai bater o recorde do compatriota, que também é de origem chechena.

Inclusive, o novo contratado do UFC fez parte do camp de preparação de Chimaev para a disputa pelo cinturão peso-médio (84 kg) contra Dricus du Plessis, neste sábado, na edição 319, em Chicago (EUA). No entanto, há uma diferença entre os dois feitos: enquanto Khamzat fez duas lutas em dez dias no octógono do UFC, Susurkaev alcançará o recorde com um combate pelo Contender Series e outro pelo Ultimate.

