Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, acompanha treino do Santos no CT Rei Pelé

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira sub-20, esteve no CT Rei Pelé, quinta-feira, e acompanhou o treino do Santos. A equipe Alvinegra se prepara para receber o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Durante a visita, Ramon Menezes recebeu uma camisa do Santos autografada por Neymar e posou para fotos ao lado de Gustavo Ferreira, diretor de futebol do Peixe, e do técnico Cleber Xavier.

O ex-jogador, com passagens por times como Vasco, Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, comanda a Seleção Brasileira sub-20 desde março de 2022. No ano seguinte, depois da demissão do técnico Tite, Ramon Menezes comandou o time principal do Brasil interinamente por três partidas.

Peixão no treino de hoje! ? pic.twitter.com/WWArUpO04W ? Santos FC (@SantosFC) August 14, 2025

Santos se prepara para receber o Vasco

Nesta quinta-feira, o Santos deu sequência à preparação para o duelo contra o Vasco.

Desfalques no último compromisso do Peixe, os zagueiros Luan Peres (edema de partes moles no pé esquerdo) e João Basso (lesão na coxa esquerda) e o volante Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) estão em transição. O trio ainda é dúvida para a partida deste domingo.

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Santos subiu na tabela e ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. O Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.