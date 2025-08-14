Topo

Esporte

Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, acompanha treino do Santos no CT Rei Pelé

14/08/2025 18h26

Ramon Menezes, técnico da Seleção Brasileira sub-20, esteve no CT Rei Pelé, quinta-feira, e acompanhou o treino do Santos. A equipe Alvinegra se prepara para receber o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Durante a visita, Ramon Menezes recebeu uma camisa do Santos autografada por Neymar e posou para fotos ao lado de Gustavo Ferreira, diretor de futebol do Peixe, e do técnico Cleber Xavier.

O ex-jogador, com passagens por times como Vasco, Fluminense, Botafogo e Cruzeiro, comanda a Seleção Brasileira sub-20 desde março de 2022. No ano seguinte, depois da demissão do técnico Tite, Ramon Menezes comandou o time principal do Brasil interinamente por três partidas.

Santos se prepara para receber o Vasco

Nesta quinta-feira, o Santos deu sequência à preparação para o duelo contra o Vasco.

Desfalques no último compromisso do Peixe, os zagueiros Luan Peres (edema de partes moles no pé esquerdo) e João Basso (lesão na coxa esquerda) e o volante Willian Arão (edema muscular na região da panturrilha direita) estão em transição. O trio ainda é dúvida para a partida deste domingo.

Com duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, o Santos subiu na tabela e ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. O Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Técnico da Seleção, Ancelotti acompanha jogo de time do filho pela Libertadores no estádio

Pressão sobre João Fonseca é desproporcional? Comentarista avalia oscilação

Arrasador, Sinner desencanta contra Aliassime, vai à semifinal em Cincinnati e iguala lendas

Puma Rodríguez chega a 100 jogos pelo Vasco e recebe homenagem

Ancelotti vai à Arena MRV observar Atlético-MG x Grêmio visando convocação do Brasil

Onde vai passar Universitário x Palmeiras pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Ramon Menezes, técnico da Seleção sub-20, acompanha treino do Santos no CT Rei Pelé

Panathinaikos supera Shakhtar nos pênaltis e vai aos playoffs da Liga Europa

Neymar se despede de João Paulo, de saída para o Bahia: "Sucesso"

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana: onde assistir

Transmissão ao vivo de Botafogo x LDU pela Libertadores: veja onde assistir