Rafael Tolói no São Paulo: Comentaristas apontam prós e contras do reforço

Na Live do São Paulo, Renan Teixeira e Arnaldo Ribeiro analisaram o novo reforço do clube, o zagueiro Rafael Tolói, que estava na Atalanta (ITA).

Esta será a segunda passagem de Tolói pelo clube tricolor. Ele defendeu o time paulista entre 2012 e 2015, e fez parte da equipe que foi campeã da Copa Sul-Americana.

Arnaldo: Só faz sentido se São Paulo avançar na Libertadores

Faz sentido se passar de terça [contra o Atlético Nacional]. É a minha avaliação diante da dificuldade do São Paulo no mercado, da idade do Tolói, da inatividade do Tolói, do custo do Tolói - que não vai ser tão alto assim, segundo o São Paulo. É uma contratação que eu esperava que o São Paulo já tivesse feito nessa fase da Libertadores. Para mim, ela só faz sentido se o São Paulo avançar.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Agrega na experiência, mas idade e lesões pesam contra

O pró: o Tolói é muito experiente, jogador de seleção italiana, muito acostumado a jogar nessa formação que o São Paulo tem jogado, capitão da Atalanta sob o comando do Gasperini, um time vitorioso. Ele pode agregar nesse sentido. Contra: a idade; de todas as temporadas pela Atalanta, essa foi a que ele menos jogou, esteve muito tempo lesionado, tem a questão do valor também.

Renan Teixeira

