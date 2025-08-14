Topo

Esporte

Puma Rodríguez chega a 100 jogos pelo Vasco e recebe homenagem

14/08/2025 18h51

O lateral-direito Puma Rodríguez foi homenageado nesta quinta-feira, no CT Moacyr Barbosa, por ter completado 100 jogos com a camisa do Vasco. O jogador atingiu a importante marca no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no último domingo.

Puma recebeu um quadro com um uniforme do Vasco com o número 100 nas costas. Apesar da homenagem simbólica, o momento do atleta no clube é marcado por indefinição. Com vínculo válido até o fim de 2025, ele já está apto a firmar um pré-contrato com outra equipe para a temporada de 2026.

O lateral chegou ao Cruzmaltino em janeiro de 2023. Desde então, soma 100 partidas, com sete gols e sete assistências. Nesta temporada, Puma entrou em campo 19 vezes, sendo apenas seis entre os titulares.

Puma Rodríguez segue, junto ao elenco, a preparação para o duelo com o Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Vila Belmiro.

