Pressão sobre João Fonseca é desproporcional? Comentarista avalia oscilação

A oscilação do tenista João Fonseca está dentro do esperado para um atleta de 18 anos, avaliou Rafael Siviero, no UOL News.

Fonseca, número 52 do mundo, foi derrotado na terceira rodada do Masters 1000 de Cincinnati pelo francês Terence Atmane (136), igualando o segundo maior tropeço na temporada.

Tem bastante pressão que a torcida exerce por conta do sucesso precoce. Ele já é top-50 do mundo só com 18 anos. Ele deve se pressionar também porque sabe do potencial que tem. Não diria que é um momento ruim, mas um momento comum para a idade dele - até por estar enfrentando muitas situações novas, jogando os maiores torneios do circuito pela primeira vez. É comum ele passar por essa oscilação. A gente já esperava que tivesse em algum momento.

Rafael Siviero

