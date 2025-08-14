Por que Mastantuono só pode ser apresentado no Real Madrid depois de completar 18 anos? Entenda

O Real Madrid apresenta nesta quinta-feira o seu novo reforço: o argentino Franco Mastantuono. Revelado pelo River Plate, o jogador foi contratado por 63,2 milhões de euros - cerca de R$ 398 milhões na cotação atual - tornando-se a transferência mais cara da história do futebol argentino. Ele terá vínculo com o clube merengue pelas próximas seis temporadas.

Não por acaso, o anúncio aos torcedores coincide com a data do seu aniversário de 18 anos. Apesar de ter assinado contrato há mais de um mês, em 11 de julho, Mastantuono só poderia ser apresentado oficialmente e registrado para jogar ao completar a maioridade.

A restrição ocorre devido às regras da Fifa, que impedem transferências internacionais de jogadores menores de idade, mesmo para atletas que já atuam profissionalmente em seus países de origem, como Mastantuono no River Plate.

De acordo com o artigo 19 do Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores, atletas só podem ser transferidos internacionalmente após completarem 18 anos. Existem cinco exceções: mudança dos pais por motivos não ligados ao futebol; transferências dentro da União Europeia ou do mesmo país para atletas entre 16 e 18 anos; jogadores que residem a até 50 km da fronteira do país ao qual serão registrados; casos humanitários, quando jogadores fogem de seus países devido a ameaça à vida ou por motivos de raça, religião, gênero, opinião política, entre outros; e, por fim, quando o jogador se muda temporariamente sem os pais para realizar um programa de intercâmbio acadêmico.

Mesmo nessas exceções, os clubes têm obrigações rigorosas. Eles devem fornecer educação e treinamento adequados, garantir acompanhamento acadêmico e formação profissional paralela ao futebol, oferecer condições de moradia e cuidados apropriados, e comprovar à federação que todas essas exigências foram cumpridas.

Essas medidas visam proteger o jogador e permitir que ele possa ter uma carreira fora do futebol caso decida não seguir profissionalmente. No caso de Mastantuono, nenhuma dessas exceções se aplicava, por isso ele só poderá ser registrado oficialmente quando completar 18 anos.

Mastantuono estreou pelo time principal do River Plate aos 16 anos. No total, disputou 65 partidas, marcou 11 gols e deu sete assistências. Ele se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube e conquistou uma Supercopa da Argentina com a equipe. Sua estreia está prevista para o duelo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, na próxima terça-feira.