Topo

Esporte

Pequena santista na luta contra o câncer conhece Neymar, time e mascotes do clube e ganha apoio

Santos

14/08/2025 17h33

Nem só de treinamento, jogos e títulos vive um clube de futebol. E o Santos continua marcando lindos gols nos bastidores com ações sociais que visam o bem estar das famílias santistas. Nesta quinta-feira, em mais um capitulo do projeto "Muito Além do Futebol", o clube recebeu a pequena Maria Luisa, de apenas dois anos, que luta contra o câncer no pulmão.

A linda criança é filha de santistas e já carrega o amor dos pais pelo clube. Ele esteve no CT Rei Pelé para conhecer os ídolos do elenco, foi recepcionada pelo astro Neymar, de quem ganhou enorme carinho (deu um cochilo no ombro do astro), e bateu bola com os mascotes Baleinha e Baleião em dia bem distante de hospitais e tratamentos.

"Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e a Luisa nessa luta tão difícil", mostrou apoio o Santos, exaltando o dia "diferente" e festivo na vida de Maria Luisa, vestida com uma camisa cor de rosa do clube com seu nome e o 10 às costas de Neymar.

"Fala, amados. Hoje a gente recebeu aqui uma visita especial da Maria Luisa. É uma princesinha de dois anos que está com problema no pulmão e está fazendo tratamento. Mas graças a Deus as coisas têm dado tudo certo para ela e a gente fica muito feliz dela nos agraciar pela presença aqui hoje", afirmou o atacante Guilherme, que também brincou com a torcedora mirim.

"Também já quero aproveitar para pedir que todos orem por ela para que se recupere o quanto antes e fique bem. Beijo no coração", completou o centroavante, que entregou uma sacola com presentes do Santos, entre eles uma pelúcia do mascote do clube e uma bola autografada pelo elenco. NO fim, ela balançou a cabeça dizendo que "gostou" dos mimos.

N

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

CazéTV acerta retorno de Fernanda Gentil; contrato é válido por 3 anos

Rafael Tolói no São Paulo: Comentaristas apontam prós e contras do reforço

Pequena santista na luta contra o câncer conhece Neymar, time e mascotes do clube e ganha apoio

Corinthians cita aliciamento "ilícito e imoral" do Bahia a joia e promete ir à Fifa

Jovem torcedora na luta contra um câncer de pulmão visita o CT do Santos e ganha presentes do clube

Caballero se destaca e vira 'bola da vez' no Santos: 'Espero trazer muita alegria à torcida'

Traskini: Lucas pode ser titular em decisão do São Paulo na Libertadores

Braz: Flamengo vira time fatal na bola aérea após chegada de Rodrigo Caio

Recém-contratado, Caballero celebra primeiro gol pelo Santos e vive grande fase na temporada

Com Garro, Dorival comanda treino tático e esboça ataque do Corinthians com jovens

Baixas de última hora! Lutas de brasileiros são retiradas do card do UFC 319