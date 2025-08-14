Topo

Panathinaikos supera Shakhtar nos pênaltis e vai aos playoffs da Liga Europa

14/08/2025 18h25

Após um empate em 0 a 0, o Panathinaikos venceu o Shakhtar Donetsk nos pênaltis, por 4 a 3, nesta quinta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias da Liga Europa. A equipe ucraniana jogou a prorrogação com um a menos após a expulsão de Ocheretko no Stadion Miejski im. Henryka Reymana.

Com o resultado, o Panathinaikos avança aos playoffs da Liga Europa e enfrenta o Samsunspor, da Turquia, na próxima quinta-feira. O jogo de ida será com mando dos gregos, no estádio Olympiako Stadio Spyros Louis, às 16h (de Brasília).

Já o Shakhtar volta a campo pelo Campeonato Ucraniano. A equipe visita o Veres Rivne no estádio Avangard, neste domingo, às 9h30.

O jogo

Aos 35 minutos da segunda etapa, o Shakhtar ficou com um a menos. Em um carrinho no campo de ataque, Ocheretko acertou Zaroury em cheio e foi punido com seu segundo amarelo, que resultou em sua expulsão.

Nas penalidades, Vinicius Tobias, Bondarenko e Newerton até converteram pelo Shakhtar, porém Nazaryna, Kauã Elias e Pedro Henrique desperdiçaram.

Pelo Panathinaikos, Ioannidis, Jeremejeff, Chirivella e Mancini colocaram a bola no fundo das redes, enquanto Siopis e Zaroury perderam suas cobranças.

Confira outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:

KuPS* 1 x 0 RFS

Midtjylland* 2 x 0 Fredrikstad

Brann* 0 x 1 BK Hacken

Breidablik 1 x 2 Zrinjski*

Wolfsberger 0 x 1 PAOK*

Noah (5) 0 x 0 (6) Lincoln Reds*

Drita 1 x 3 FCSB*

Maccabi Tel Aviv* 3 x 1 Hamrun Spartans

Utrecht* 2 x 1 Servette

*Equipes classificadas para os Playoffs

