Panathinaikos supera Shakhtar nos pênaltis e vai aos playoffs da Liga Europa
Após um empate em 0 a 0, o Panathinaikos venceu o Shakhtar Donetsk nos pênaltis, por 4 a 3, nesta quinta-feira, pela terceira rodada das eliminatórias da Liga Europa. A equipe ucraniana jogou a prorrogação com um a menos após a expulsão de Ocheretko no Stadion Miejski im. Henryka Reymana.
Com o resultado, o Panathinaikos avança aos playoffs da Liga Europa e enfrenta o Samsunspor, da Turquia, na próxima quinta-feira. O jogo de ida será com mando dos gregos, no estádio Olympiako Stadio Spyros Louis, às 16h (de Brasília).
Já o Shakhtar volta a campo pelo Campeonato Ucraniano. A equipe visita o Veres Rivne no estádio Avangard, neste domingo, às 9h30.
O jogo
Aos 35 minutos da segunda etapa, o Shakhtar ficou com um a menos. Em um carrinho no campo de ataque, Ocheretko acertou Zaroury em cheio e foi punido com seu segundo amarelo, que resultou em sua expulsão.
Nas penalidades, Vinicius Tobias, Bondarenko e Newerton até converteram pelo Shakhtar, porém Nazaryna, Kauã Elias e Pedro Henrique desperdiçaram.
Pelo Panathinaikos, Ioannidis, Jeremejeff, Chirivella e Mancini colocaram a bola no fundo das redes, enquanto Siopis e Zaroury perderam suas cobranças.
Confira outros resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:
KuPS* 1 x 0 RFS
Midtjylland* 2 x 0 Fredrikstad
Brann* 0 x 1 BK Hacken
Breidablik 1 x 2 Zrinjski*
Wolfsberger 0 x 1 PAOK*
Noah (5) 0 x 0 (6) Lincoln Reds*
Drita 1 x 3 FCSB*
Maccabi Tel Aviv* 3 x 1 Hamrun Spartans
Utrecht* 2 x 1 Servette
*Equipes classificadas para os Playoffs