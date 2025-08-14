Pan Jr. dia 5: Empurrado pela natação, Brasil chega a 100 medalhas e lidera
O Brasil chegou a 100 medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção (Paraguai). A delegação verde e amarela teve um dia com medalhas no squash e natação.
Agora, o país tem 47 de ouro, 25 de prata e 28 de bronze, e lidera o quadro de medalhas — Os Estados Unidos, com 14 ouros, 21 pratas e 20 bronzes são o segundo colocado.
Natação, de novo
A natação brasileira manteve a rotina e voltou a subir no pódio, e com direito a dobradinha. João Pierre Campos levou o ouro nos 1500 m livre masculino, enquanto Matheus de Freitas ficou com a prata.
Leticia Romão foi campeã nos 1500 m livre feminino, e Mariana de Oliveira ficou com o bronze.
Houve ainda outro ouro, no revezamento 4 x 100 m medley feminino. No masculino, o Brasil ficou com a segunda colocação, atrás da Argentina.
Stephan Steverink conquistou a prata nos 200 m medley masculino, enquanto Fernanda Celidônio também foi a segunda colocada no feminino.
Squash
No squash, João Santos e Murilo Penteado conquistaram o bronze no torneio de duplas masculinas.
Classificação à final
A seleção feminina de vôlei bateu a República Dominicana por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/13) e se classificou à final. A disputa pelo ouro vai acontecer amanhã. No handebol, a seleção feminina também chegou à decisão ao atropelar o Uruguai.