Topo

Esporte

Pan Jr. dia 5: Empurrado pela natação, Brasil chega a 100 medalhas e lidera

Delegação brasileira da natação no Pan Júnior, em Assunção - FDA/BR
Delegação brasileira da natação no Pan Júnior, em Assunção Imagem: FDA/BR
Alexandre Araújo
do UOL

Do UOL, em Assunção

14/08/2025 21h52

O Brasil chegou a 100 medalhas nos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção (Paraguai). A delegação verde e amarela teve um dia com medalhas no squash e natação.

Agora, o país tem 47 de ouro, 25 de prata e 28 de bronze, e lidera o quadro de medalhas — Os Estados Unidos, com 14 ouros, 21 pratas e 20 bronzes são o segundo colocado.

Natação, de novo

A natação brasileira manteve a rotina e voltou a subir no pódio, e com direito a dobradinha. João Pierre Campos levou o ouro nos 1500 m livre masculino, enquanto Matheus de Freitas ficou com a prata.

Leticia Romão foi campeã nos 1500 m livre feminino, e Mariana de Oliveira ficou com o bronze.

Houve ainda outro ouro, no revezamento 4 x 100 m medley feminino. No masculino, o Brasil ficou com a segunda colocação, atrás da Argentina.

Stephan Steverink conquistou a prata nos 200 m medley masculino, enquanto Fernanda Celidônio também foi a segunda colocada no feminino.

Squash

No squash, João Santos e Murilo Penteado conquistaram o bronze no torneio de duplas masculinas.

Classificação à final

A seleção feminina de vôlei bateu a República Dominicana por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/13) e se classificou à final. A disputa pelo ouro vai acontecer amanhã. No handebol, a seleção feminina também chegou à decisão ao atropelar o Uruguai.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Técnico pede para deixar clube argentino, volta atrás, mas é mandado embora pelos jogadores

Atacante colombiano desembarca no Rio para assinar com o Vasco

Pan Jr. dia 5: Empurrado pela natação, Brasil chega a 100 medalhas e lidera

Vitinho valoriza vitória apertada do Botafogo e mira classificação no Equador

Atlético-MG vira contra o Godoy Cruz com gol de Hulk no fim e sai na frente na Sul-Americana

Reinier estreia com assistência e vibra com vitória do Atlético-MG na Sul-Americana

Botafogo marca com 15 segundos, supera a LDU e vai jogar pelo empate na altitude

Com gol relâmpago, Botafogo bate a LDU e sai na frente nas oitavas da Libertadores

Sul-Americana: dupla Reinier-Hulk decide, e Atlético-MG vira sobre argentinos

Paulistão Feminino: Santos vence Palmeiras e quebra sequência amarga

Botafogo marca aos 14s e vence LDU na Libertadores sob olhares de Ancelotti