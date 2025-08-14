Palmeiras massacra Universitario no Peru com protagonismo de Vitor Roque e Flaco López
O Palmeiras deu mais provas de que se transforma na Libertadores e de que tem peso significativo sua tradição no continente. No Peru, o time paulista confirmou seu favoritismo e arrasou o Universitario, ao golear o rival por 4 a 0 com atuação irrepreensível no Monumental de Lima, em duelo de ida das oitavas de final.
Vitor Roque e Flaco López, escalados juntos pela primeira vez desde o início, comandaram o massacre palmeirense na capital peruana. Cada um participou de três dos quatro gols. Roque sofreu o pênalti que o capitão Gustavo Gómez converteu, deu a assistência para Flaco marcar o segundo e fez o terceiro. O argentino reapareceu no segundo tempo para fazer mais um e definir a larga vitória no Peru.
O atropelo em Lima torna facílima a missão do Palmeiras no duelo de volta das oitavas de final, marcado para a próxima quinta-feira, dia 21, no Allianz Parque. O tricampeão continental se classifica às quartas até se perder por três gols de margem. Confirmando sua vaga, a equipe de Abel Ferreira terá Libertad ou River Plate pelo caminho.
Foi uma noite para o palmeirense aliviar a tensão e renovar as esperanças em uma temporada de críticas e pressão, com doloridas derrotas para o Corinthians que impediram o título do Paulistão e tiraram a equipe precocemente da Copa do Brasil.
O domínio palmeirense foi resultado de inteligência e competência dos paulistas e da fragilidade defensiva do Universitario, que cometeu erros primários na defesa. Os três zagueiros foram protagonistas de uma noite infeliz no Monumental.
Di Benedetto agarrou Vitor Roque na área e gerou o pênalti que Gómez converteu. O trio assistiu a 'Tigrinho' e López tabelarem até o argentino marcar. E Riveros, o pior em campo, não conseguiu parar o camisa 9, que, lançado em profundidade por Piquerez, invadiu a área e chutou com violência para ampliar.
No segundo tempo, Riveros foi expulso ao acertar carrinho violento em Flaco e facilitou ainda mais a vida do Palmeiras. Foi natural para o time alviverde transformar o placar em goleada. Foram várias chances até o iluminado argentino surgir para anotar o quarto gol de cabeça e virar o artilheiro do time na Libertadores - é também o maior goleador da equipe no ano. São cinco gols no torneio e 15 na temporada.
No domingo, o Palmeiras direciona seu foco para o Brasileirão. O adversário é o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, pela 20ª rodada.
FICHA TÉCNICA
UNIVERSITARIO 0 X 4 PALMEIRAS
UNIVERSITÁRIO - Britos; Polo, Corzo, Riveros, Di Benedetto e Inga; Pérez Guedes (Carabalí), Ureña (Murrugarra) e Concha; Flores (Vélez) e Valera (Churín). Técnico: Jorge Fossati.
PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Maurício (Facundo Torres) e Sosa (Sosa); Vitor Roque (Luighi) e Flaco López (Allan). Técnico: Abel Ferreira.
GOLS - Gustavo Gómez, aos 6, Flaco López, aos 11, e Vitor Roque, aos 29 minutos do primeiro tempo. Flaco López, aos 29 do segundo tempo.
ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).
CARTÕES AMARELOS - Polo, Di Benedetto e Maurício.
CARTÃO VERMELHO - Riveros.
PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.
LOCAL - Monumental de Lima, no Peru.