Palmeiras quer voltar a ser inabalável onde arrancou para o tri da Liberta

O Palmeiras encara o Universitário (PER), hoje, pelas 8ªs da Copa Libertadores Imagem: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon
Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 05h30

O Palmeiras oscilou ao longo da temporada 2025, mas se mostrou inabalável quando o assunto é Copa Libertadores. Após avançar ao mata-mata com 100% de aproveitamento, o time de Abel Ferreira volta ao palco da arrancada do título de 2021 para seguir afugentando a crise.

O que aconteceu

O Alviverde foi o melhor time da 1ª fase da Libertadores, com direito à vitória na altitude e goleada na despedida de Estêvão do Allianz. A campanha garantiu ao time o direito de definir todos os jogos — até a semifinal — como mandante. A final acontece em campo neutro.

O Palmeiras ainda teve o melhor ataque e a segunda defesa menos vazada da fase de grupos. Ao todo, foram 17 bolas na rede em seis partidas e apenas quatro gols sofridos. Apenas o Flamengo, com três, levou menos gols.

O clube não conseguiu repetir o "modo avassalador" nas outras competições e viu a pressão aumentar após a queda na Copa do Brasil. O Alviverde se classificou no sufoco para o mata-mata do Paulistão — onde terminou com o vice-campeonato —, perdeu a chance de se isolar na ponta do Brasileirão antes do Mundial de Clubes e caiu para o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil.

Palmeiras em 2025:

  • Paulistão: 63% de aproveitamento na 1ª fase e vice-campeão
  • Brasileirão: 3º colocado com 70,59% de aproveitamento
  • Copa do Brasil: eliminado nas oitavas de final
  • Libertadores: 100% de aproveitamento na 1ª fase

Além do bom relacionamento com a Libertadores, o Palmeiras reencontrará o estádio e o adversário da arrancada rumo ao título de 2021. O time paulista estreou na competição contra o Universitário (PER), no Monumental U, e conseguiu uma dramática vitória por 3 a 2. O Alviverde vencia por 2 a 0, viu Empereur ser expulso e os peruanos deixarem tudo igual. O gol da vitória saiu apenas nos acréscimos.

E a expectativa é de casa cheia, já que mais de 55 mil ingressos foram vendidos, segundo informou o time peruano. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas.

O Monumental de Lima, inclusive, será o palco da final desta edição da Libertadores, marcada para 29 de novembro. Ele recebeu a decisão de 2019, com vitória do Flamengo sobre o River Plate.

Universitário e Palmeiras se enfrentam hoje, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final. A volta acontece na próxima semana, no Allianz Parque.

