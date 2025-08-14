Palmeiras joga em Lima para aliviar tensão e provar ser 'cascudo' na Libertadores

Torneio em que o Palmeiras mais tem sido 'cascudo' nos últimos anos, a Libertadores retorna para o time alviverde nesta quinta-feira. Às 21h30, a equipe encara o Universitario no Mouumental de Lima, no Peru, palco escolhido para a final da competição, em novembro.

Trata-se do primeiro duelo das oitavas de final. A volta contra os peruanos ocorre daqui a uma semana, no mesmo horário, no Allianz Parque. O Palmeiras busca vaga nas quartas de final pela 13ª vez.

O time de Abel Ferreira foi líder do Grupo G e fez a melhor campanha da primeira fase, com 100% de aproveitamento, ou seja, com 18 pontos conquistados, o que lhe dá o direito de decidir em casa até as semifinais, caso avance até lá. O Universitario terminou em segundo lugar no Grupo B, com oito pontos, atrás do River Plate.

O Palmeiras está invicto há 10 jogos fora do Brasil pela Libertadores. Depois do revés para o Bolívar, em 2023, foram oito vitórias e dois empates, sendo o resultado mais recente um triunfo por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, em Assunção. A equipe paulista sofreu apenas uma derrota nas últimas 28 partidas em solo estrangeiro pela principal competição do continente.

O duelo em Lima ocorre após frustrações seguidas do Palmeiras, que caiu para o Corinthians, seu maior rival, na Copa do Brasil e vem sendo cobrado pela torcida. A tensão pode ser aliviado com uma vitória na capital peruana.

"Vem sendo um ano atípico do que estamos acostumados, mas isso é consequência do nosso trabalho, da nossa vitoriosa campanha desses últimos anos", afirmou Piquerez, lateral uruguaio que é uma das referências do elenco.

"Agora temos um jogo de extrema importância no Peru, contra o Universitario, um grande time de lá, muito respeitado, com um grande treinador, que também foi meu treinador", completou ele, em referência ao técnico uruguaio Jorge Fossati.

O Universitario é o vice-líder da liga peruana e está invicto há 12 jogos. Não perde há quase três meses, desde 15 de maio, e quer aproveitar a fase ruim do Palmeiras. Nunca houve momento tão oportuno, entendem jornalistas e torcedores do time peruano, para a equipe de Lima surpreender o rival brasileiro.

O Palmeiras ganhou cinco das seis partidas que disputou contra o Universitario na Libertadores. Será a primeira vez que se enfrentam em um confronto eliminatório.

FICHA TÉCNICA

UNIVERSITARIO X PALMEIRAS

UNIVERSITÁRIO - Britos; Polo, Corzo, Riveros, Di Benedetto e Carabalí; Pérez Guedes, Ureña e Concha; Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael (Fuchs) e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Maurício; Facundo Torres, Sosa e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Facundo Tello (Argentina).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Monumental de Lima, no Peru (PER).