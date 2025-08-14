Palmeiras chega ao mata-mata da Libertadores modificado e mira resposta contundente à torcida

Quase três meses após o fim da fase de grupos, o mata-mata da Libertadores enfim está de volta. Nesta quinta-feira, o Palmeiras visita o Universitario, do Peru, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental.

O Alviverde, porém, passou por algumas mudanças de lá para cá. O elenco palmeirense, por exemplo, teve algumas reformulações, com saídas e novas chegadas. Agora, o técnico Abel Ferreira trabalha com novas opções e mira dar uma resposta contundente à torcida após a eliminação para o rival na Copa do Brasil.

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras viu um personagem assumir o protagonismo da equipe: Estêvão. O garoto, entretanto, já não defende mais as cores do Alviverde. Artilheiro do time na competição internacional, o atacante rumou ao Chelsea, da Inglaterra.

A reposição de Estêvão chegou rapidamente. O Palmeiras acertou a contratação do atacante Ramón Sosa, que estava no Nottingham Forest. O jogador, que atua preferencialmente pelas pontas, assinou um vínculo com o Verdão por cinco temporadas, até o meio de 2030.

Agora, Sosa tem o desafio de fazer juz ao valor investido pelo Verdão - que não foi baixo. O argentino ainda não balançou as redes pelo clube, mas tenta desencantar no duelo contra o Universitario. Mesmo sem marcar, ele já distribuiu duas assistências em oito partidas.

O Palmeiras também perdeu outro pilar importantíssímo de Abel Ferreira após a fase de grupos da Libertadores. O volante Richard Ríos despertou a atenção do futebol europeu durante o Mundial de Clubes e foi vendido ao Benfica. O valor da transação é de 30 milhões de euros (cerca de R$ 194,6 milhões na cotação atual).

Para este, porém, ainda não houve uma reposição. Quem vem ganhando força no time titular é Lucas Evangelista, que foi contratado no início do ano junto ao Red Bull Bragantino. O meia ganhou algumas oportunidades na fase de grupos, mas a tendência é que se firme como titular no mata-mata da Libertadores caso não chegue nenhum reforço.

Outro jogador importante durante a fase de grupos foi Emiliano Martínez, também contratado no começo deste ano. O uruguaio rapidamente assumiu a vaga e foi titular em cinco dos seis jogos da fase de grupos, mas acabou sendo sacado do time titular após o bom desempenho recente de Aníbal Moreno.

Modificado, Palmeiras mira resposta à torcida

O Palmeiras está em busca de dar uma resposta contundente à torcida após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão perdeu para o Corinthians, o que levou a uma série de vaias e protestos, tanto no Allianz Parque como na Academia de Futebol.

Além disso, na madrugada do último domingo, a Academia de Futebol foi alvo de bombas e rojões. O ataque ao CT do Palmeiras aconteceu antes da vitória da equipe por 2 a 1 sobre o Ceará, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. De acordo com o clube, não houve feridos no ato de vandalismo.

O Verdão, então, mira a vitória no Peru para trazer a vantagem a São Paulo e emendar uma série de duas vitórias consecutivas, já que bateu o Ceará no fim de semana. Um triunfo fora de casa pode acalmar os ânimos da torcida alviverde. Por outro lado, uma derrota pode aumentar ainda mais a pressão sobre o elenco.

