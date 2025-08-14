Palmeiras aposta em ótimo retrospecto contra times peruanos para abrir vantagem na Libertadores

O Palmeiras inicia sua trajetória no mata-mata da Copa Libertadores 2025 nesta quinta-feira. O Verdão visita o Universitario, do Peru, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, na capital peruana. Este será o primeiro jogo da eliminatória.

O Palmeiras quer afastar de vez o fantasma da eliminação para o rival na Copa do Brasil e vai em busca da vitória no Peru para largar em vantagem no confronto. Para isso, o Alviverde aposta no ótimo retrospecto que defende contra times peruanos, sobretudo na Copa Libertadores.

Segundo dados da plataforma Ogol, o Palmeiras já enfrentou equipes peruanas em jogos oficiais em 20 ocasiões. O Verdão possui números excelentes: são 17 vitórias, um empate e somente duas derrotas, o que totaliza impressionantes 86,6% de aproveitamento. Foram 59 gols marcados e apenas 15 sofridos.

Neste recorte, o Palmeiras já esteve frente a frente com seis times peruanos. São eles: Sporting Cristal, FBC Melgar, Alianza Lima, Sport Áncash, Sport Boys Callao e, por fim, o próprio Universitario.

De modo geral, o torcedor palmeirense tem boas lembranças de duelos contra equipes do Peru em competições internacionais. A equipe alviverde não sabe o que é perder para um time do país desde 2013, quando foi derrotado por 1 a 0, fora de casa, pelo Sporting Cristal.

Os adversários peruanos mais enfrentados pelo Verdão foram Alianza Lima, Sporting Cristal (quatro jogos contra cada) e Universitario (seis partidas contra o rival desta quinta-feira). Com o confronto eliminatório das oitavas, o Universitario será, de longe, o a time do Peru que mais enfrentou o Palmeiras.

O retrospecto diante do Universitario também é positivo. Em seis jogos, o Alviverde somou cinco vitórias e amargou apenas uma derrota - ainda em 1979. De lá para cá, foram só resultados favoráveis.

Nos últimos anos, o Palmeiras tem mostrado ainda mais superioridade contra times peruanos e conquistou algumas vitórias de destaque. Em 2019, por exemplo, a equipe palmeirense venceu o Melgar fora de casa, por 4 a 0, graças a gols de Gustavo Gómez (2x), Scarpa e Moisés, ainda na fase de grupos da Libertadores.

Dois anos depois, no Monumental de Lima, o Palmeiras visitou o Universitario e saiu vitorioso por 3 a 2, também na primeira fase da Libertadores. Em seguida, no Allianz Parque, o Verdão goleou o mesmo rival por 6 a 0. Viña, Zé Rafael, Gustavo Gómez, Willian e Rony (2x) balançaram as redes no triunfo.

O mais recente confronto diante de um time peruano aconteceu pela atual edição da Libertadores. O Palmeiras recebeu o Sporting Cristal e ganhou por goleada, novamente por 6 a 0, com gols de Estêvão, Flaco López (2x), Raphael Veiga, Paulinho e Facundo Torres.

Agora, o Palmeiras espera fazer valer o ótimo retrospecto diante de equipes do Peru para tentar vencer o jogo de ida e largar em vantagem nas oitavas da Libertadores. O Verdão terá a oportunidade de fazer um "teste" no Monumental de Lima, que será palco da decisão do torneio continental.