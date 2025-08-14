Onde vai passar Universitário x Palmeiras pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Universitario e Palmeiras medem forças hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

Vice-líder do Grupo B, o Universitario avançou com oito pontos. Os peruanos ficaram a quatro pontos do River Plate, que terminou na primeira posição da chave.

O Palmeiras chega como líder absoluto do Grupo G, com 18 pontos. A equipe paulista foi a melhor de toda a fase inicial, vencendo todos os jogos e mantendo 100% de aproveitamento.

Universitário x Palmeiras -- Copa Libertadores