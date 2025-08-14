Onde vai passar Botafogo x LDU pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Botafogo e LDU entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Botafogo terminou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo A, com 12 pontos. Atual campeão, o Glorioso começou de forma irregular, mas reagiu com três vitórias consecutivas nos últimos jogos da primeira fase.

A LDU foi a líder do Grupo C superando o Flamengo. Os equatorianos somaram os mesmos 11 pontos que o Rubro-Negro, mas garantiram a primeira posição nos critérios de desempate.

Botafogo x LDU -- Copa Libertadores