Onde vai passar Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Galo foi o vice-líder do Grupo H da Sul-Americana, somando nove pontos. Com isso, os mineiros tiveram de jogar os playoffs e se classificaram nos pênaltis contra o Bucaramanga, da Colômbia.

O Godoy Cruz foi direto às oitavas de final por ser o primeiro colocado do Grupo D, com 12 pontos. A equipe argentina terminou a fase de grupos invicta com três vitórias e três empates.

