Onde vai passar Atlético-MG x Godoy Cruz pela Sul-Americana? Como assistir ao vivo
Atlético-MG e Godoy Cruz se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Galo foi o vice-líder do Grupo H da Sul-Americana, somando nove pontos. Com isso, os mineiros tiveram de jogar os playoffs e se classificaram nos pênaltis contra o Bucaramanga, da Colômbia.
O Godoy Cruz foi direto às oitavas de final por ser o primeiro colocado do Grupo D, com 12 pontos. A equipe argentina terminou a fase de grupos invicta com três vitórias e três empates.
Atlético-MG x Godoy Cruz -- Copa Sul-Americana
- Data e hora: 14 de agosto, às 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)