Novorizontino e Coritiba abrem 22ª rodada da Série B em duelo direto no G-4

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta quinta-feira, com um duelo direto pelo G-4. Às 21h35, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino recebe o Coritiba em um confronto que coloca frente a frente o melhor mandante contra o visitante mais eficiente da competição.

Invicto em casa, o Novorizontino soma 25 pontos em 11 jogos como mandante, com sete vitórias e quatro empates, sendo o único time da Série B sem derrota no próprio estádio e ocupa a terceira colocação, com 36 pontos. Já o Coritiba, vice-líder com 39, ostenta a melhor campanha como visitante: são cinco vitórias, três empates e três derrotas, somando 18 pontos longe do Estádio Couto Pereira.

O confronto também reúne as duas defesas menos vazadas: o time paulista sofreu 17 gols, enquanto o paranaense foi vazado apenas 13 vezes. No ataque, o time da casa leva vantagem, com 25 gols marcados, contra 22 do adversário.

O técnico Umberto Louzer terá reforços importantes: o lateral Patrick Brey e o volante Fábio Matheus voltam de suspensão. Além disso, Rômulo pode ganhar chance entre os titulares. A baixa é o meia Marlon, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora do restante da temporada.

No lado do Coritiba, o técnico Mozart enfrenta um dilema nas laterais. Zeca está suspenso, Alex Silva sofreu lesão muscular e Bruno Melo deixou o campo contra a Chapecoense após sentir dores lombares.

João Almeida deve atuar na esquerda, enquanto o lado direito pode ser ocupado por Tiago Cóser ou por jogadores da base, como Felipe Guimarães e Lucas Taverna. Por outro lado, o time ganha o retorno de Filipe Machado ao meio-campo, permitindo que Jacy reassuma a zaga ao lado de Maicon.

A rodada vai ter um jogo na sexta-feira, três no sábado, dois domingo e segunda e um na terça-feira.

Confira todos os jogos da 22ª rodada:

QUINTA-FEIRA

21h35

Novorizontino x Coritiba

SEXTA-FEIRA

20h

Amazonas x América-MG

SÁBADO

16h

Remo x Botafogo-SP

18h30

Vila Nova x Goiás

20h30

Athletico-PR x Cuiabá

DOMINGO

16h

Chapecoense x Paysandu

18h30

Atlético-GO x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

19h

Volta Redonda x CRB

21h

Athletic-MG x Criciúma

TERÇA-FEIRA

19h30

Operário-PR x Avaí