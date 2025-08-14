Topo

Esporte

Novorizontino e Coritiba abrem 22ª rodada da Série B em duelo direto no G-4

Novo Horizonte

14/08/2025 08h00

A 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta quinta-feira, com um duelo direto pelo G-4. Às 21h35, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, o Novorizontino recebe o Coritiba em um confronto que coloca frente a frente o melhor mandante contra o visitante mais eficiente da competição.

Invicto em casa, o Novorizontino soma 25 pontos em 11 jogos como mandante, com sete vitórias e quatro empates, sendo o único time da Série B sem derrota no próprio estádio e ocupa a terceira colocação, com 36 pontos. Já o Coritiba, vice-líder com 39, ostenta a melhor campanha como visitante: são cinco vitórias, três empates e três derrotas, somando 18 pontos longe do Estádio Couto Pereira.

O confronto também reúne as duas defesas menos vazadas: o time paulista sofreu 17 gols, enquanto o paranaense foi vazado apenas 13 vezes. No ataque, o time da casa leva vantagem, com 25 gols marcados, contra 22 do adversário.

O técnico Umberto Louzer terá reforços importantes: o lateral Patrick Brey e o volante Fábio Matheus voltam de suspensão. Além disso, Rômulo pode ganhar chance entre os titulares. A baixa é o meia Marlon, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e está fora do restante da temporada.

No lado do Coritiba, o técnico Mozart enfrenta um dilema nas laterais. Zeca está suspenso, Alex Silva sofreu lesão muscular e Bruno Melo deixou o campo contra a Chapecoense após sentir dores lombares.

João Almeida deve atuar na esquerda, enquanto o lado direito pode ser ocupado por Tiago Cóser ou por jogadores da base, como Felipe Guimarães e Lucas Taverna. Por outro lado, o time ganha o retorno de Filipe Machado ao meio-campo, permitindo que Jacy reassuma a zaga ao lado de Maicon.

A rodada vai ter um jogo na sexta-feira, três no sábado, dois domingo e segunda e um na terça-feira.

Confira todos os jogos da 22ª rodada:

QUINTA-FEIRA

21h35

Novorizontino x Coritiba

SEXTA-FEIRA

20h

Amazonas x América-MG

SÁBADO

16h

Remo x Botafogo-SP

18h30

Vila Nova x Goiás

20h30

Athletico-PR x Cuiabá

DOMINGO

16h

Chapecoense x Paysandu

18h30

Atlético-GO x Ferroviária

SEGUNDA-FEIRA

19h

Volta Redonda x CRB

21h

Athletic-MG x Criciúma

TERÇA-FEIRA

19h30

Operário-PR x Avaí

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Por que Mastantuono só pode ser apresentado no Real Madrid depois de completar 18 anos? Entenda

Novorizontino e Coritiba abrem 22ª rodada da Série B em duelo direto no G-4

Atlético-MG recebe Godoy Cruz pela ida das oitavas da Sul-Americana

Com três jogos em oito dias, São Paulo briga por vaga na Libertadores e G-4 do Brasileirão

Torcedores do Santos se dividem sobre possível saída de João Paulo

Palmeiras aposta em ótimo retrospecto contra times peruanos para abrir vantagem na Libertadores

Entre altos e baixos, Jéssica Bate-Estaca mira reviravolta no UFC 319

Botafogo recebe LDU para largar bem nas oitavas da Copa Libertadores

Palmeiras joga em Lima para aliviar tensão e provar ser 'cascudo' na Libertadores

Marcos Antônio lidera vários quesitos no São Paulo após reestreia de Crespo

Dorival volta a ficar sem trio e se preocupa com escassez de opções no ataque do Corinthians