Nova arena do Santos: veja todos os detalhes do projeto e imagens

O sonho do torcedor do Santos de ter um novo estádio está ficando mais próximo. O projeto da nova Vila Belmiro já foi aprovado pela Prefeitura de Santos. A seguir, veja detalhes de como será a casa santista, projetada pelo arquiteto Luiz Volpato.

Localização e estrutura

A arena será exatamente no mesmo lugar da atual Vila Belmiro. Ou seja, na Rua Princesa Isabel, S/N, Vila Belmiro, Santos (SP).

A área total construída prevê aproximadamente 68 mil m², com área comercial distribuída em 28 lojas internas e 17 lojas externas. O estacionamento está projetado no nível térreo, com capacidade para 310 veículos, e possibilidade de ampliação para mais um nível, totalizando 620 vagas de garagem.

Acessos

O público entrará na arena pelas quatro esquinas da quadra. Os acessos veiculares e de logística se encontram nas ruas José de Alencar e Tiradentes. O ingresso para os camarotes será realizado pela Rua Dom Pedro I. Os jogadores e a imprensa vão entrar pela Rua Princesa Isabel.

Capacidade

A capacidade máxima será para mais de 30 mil lugares. Os espectadores serão divididos em quatro níveis diferentes: Arquibancada, Deck Premium, Camarote e Arquibancada Superior.

Campo

O gramado estará elevado a 9 metros do solo, com o objetivo de liberar toda a área do terreno para abrigar estacionamentos, lojas, instalações sanitárias, acessos para delegações e imprensa, além de circulações operacionais.

Estética

A arquitetura promete refletir a identidade do clube. O projeto é marcado pelo clássico branco e preto, com detalhes em dourado. O máximo aproveitamento da capacidade do local configura uma estrutura em formato irregular que é explorada esteticamente.

A parte superior da arena é composta por uma envoltória branca metálica, com imagens representativas dos ídolos que marcam a história do Santos. Recordações como a do Rei Pelé fazendo sua clássica jogada de bicicleta e 'socando o ar'.

Também há uma montagem com imagens do ex-camisa 10 e dos maiores artilheiros que já passaram pelo time, além de recordações de partidas inesquecíveis, incluindo torneios nacionais e internacionais.

O peixe, símbolo da unidade, força e resistência santista, também tem seu lugar no novo estádio. Para proteger a grande esplanada de acesso, haverá um brise em forma de escamas formado por delgadas lâminas na cor preta.

Ainda nesta área, localizada na esquina principal do projeto (interseção das ruas Princesa Isabel e José de Alencar), estará inserido o símbolo maior do Santos. A parte mais exuberante do brise é reservada para receber o brasão do clube, pintado na cor dourada. A proposta é consolidá-lo como objeto venerado e eternizado.

Quando começa?

A obra, segundo o clube, só será iniciada quando os recursos forem totalmente arrecadados.

A captação será feita por meio da venda de cadeiras e camarotes especiais, operação liderada em parceria com a construtora WTorre. A meta inicial é comercializar seis mil unidades.

A previsão é que a construção da nova arena leve entre 36 e 42 meses, ou seja, aproximadamente 40 meses até sua conclusão total, incluindo a demolição da estrutura atual.

A gestão da arena será compartilhada entre o Santos e a WTorre por um período de 30 anos, com divisão das receitas para partidas e demais eventos realizados no local.

Quanto vai custar?

A previsão é de um investimento de cerca de R$ 700 milhões.