NFL anuncia Ana Castela e colombiana como atrações do 2º jogo no Brasil

A NFL anunciou nesta manhã que a cantora Ana Castela será a responsável por dar voz ao Hino brasileiro na edição deste ano do São Paulo Game, enquanto a colombiana Karol G comandará o show do intervalo.

O que aconteceu

Ana Castela fará a performance na cerimônia antes do início do segundo jogo no Brasil. No ano passado, a cantora Luisa Sonza foi quem cantou o Hino nacional no evento que marcou a primeira partida da NFL disputada no Hemisfério Sul.

A colombiana Carol G, por sua vez, é a grande atração do show do intervalo. Vencedora do Grammy, ela sucede Anitta, que em 2024 se apresentou no gramado após o primeiro tempo assim como ocorre nos EUA durante o Super Bowl —a final da temporada da liga de futebol americano.

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs se enfrentam no estádio do Corinthians no dia 5 de setembro. A partida começa às 21h30 (de Brasília) e será transmitida internacionalmente pelo YouTube.

Eu nunca imaginei que teria a chance de cantar o Hino em um evento como o NFL São Paulo Game, especialmente no Brasil. É uma honra imensa, a emoção é indescritível. Vai ser um momento muito especial, não só para mim, mas para todos que estiverem assistindo. Confesso que estou um pouco nervosa, mal posso esperar para estar lá.

Ana Castela