Topo

Esporte

Neymar se despede de João Paulo, de saída para o Bahia: "Sucesso"

14/08/2025 18h02

O Santos acertou o empréstimo de João Paulo ao Bahia até o final da temporada. Nesta quinta-feira, Neymar se despediu do goleiro, por meio das redes sociais, e desejou boa sorte na nova etapa.

"Meu mano, boa sorte na sua nova etapa de vida! Torço muito por você. Sucesso. Estamos juntos", escreveu Neymar nos stories de sua conta no Instagram.

João Paulo vai defender o Bahia até o final de 2025. O contrato com a equipe baiana ainda prevê uma opção de compra e cláusula que impede que o goleiro enfrente o Santos. O jogador de 30 anos se apresenta em Salvador nesta sexta-feira para realizar exames médicos antes de assinar o contrato e ser anunciado oficialmente.

Revelado pelas categorias de base do Santos, João Paulo sofreu uma grave lesão na temporada passada e acabou perdendo espaço no elenco, principalmente após a ascensão de Gabriel Brazão, titular incontestável. Em 2025, o goleiro disputou apenas uma partida oficial, na vitória de 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

Ao todo, João Paulo entrou em campo 233 vezes com a camisa alvinegra.

O Santos volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando recebe o Vasco, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O Peixe ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. O Cruzmaltino é o 17º colocado, com 16 pontos.

