Napoli vence Olympiacos em seu último amistoso de pré-temporada

14/08/2025 15h31

O Napoli venceu o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1, em seu último amistoso da pré-temporada, nesta quinta-feira, no estádio Teofilo Patini. Do lado italiano, Matteo Politano e Lorenzo Lucca marcaram balançaram as redes. Chiquinho foi quem marcou o único gol para os gregos.

O atual campeão italiano soma três vitórias, duas derrotas e um empate nos jogos preparatórios e estreia oficialmente na temporada contra o Sassuolo, recém-promovido à Série A, no estádio Città del Tricolore, no dia 23 de agosto, pelo Campeonato Italiano, .

Já o Olympiacos ainda tem mais um compromisso antes do início da temporada. A equipe grega enfrenta a Inter de Milão neste sábado. Até agora, soma seis vitórias, um empate e uma derrota na pré-temporada. A estreia pelo Campeonato Grego também será no dia 23 de agosto, contra o Asteras.

O jogo

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Matteo Politano abriu o placar para o Napoli com um chute de esquerda no canto. O atacante já havia marcado em outro amistoso e dado uma assistência nesta pré-temporada.

No segundo tempo, Lorenzo Lucca ampliou o marcador aos nove minutos, completando um cruzamento com um carrinho na bola. Nos últimos 15 minutos do jogo, o técnico Antonio Conte adiantou De Bruyne para atuar como falso nove.

Faltando um minuto para a partida acabar, o português Chiquinho marcou o único gol do Olympiacos na partida, depois de um descuido do goleiro Savic, dando números finais ao duelo na Itália.

