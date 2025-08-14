Topo

Esporte

McLaren vai leiloar carro de F1 de 2026 antes de ele entrar na pista

14/08/2025 11h29

LONDRES (Reuters) - A campeã McLaren conquistou um feito inédito na quinta-feira, ao anunciar o leilão de um de seus carros de Fórmula 1 de 2026 antes mesmo de ele ter sido pilotado.

O carro de F1, que será pilotado por Oscar Piastri ou Lando Norris, é um de um trio de futuros chassis oferecidos pela McLaren na venda de 5 de dezembro organizada pela RM Sotheby's antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada deste ano.

Os outros dois são um Arrow McLaren Indycar 2026, que será usado nas 500 Milhas de Indianápolis em maio próximo pelo mexicano Pato O'Ward, e o World Endurance Hypercar 2027 inaugural da McLaren, que competirá nas 24 Horas de Le Mans.

O presidente-executivo da McLaren, Zak Brown, disse que o leilão seria a primeira vez que um futuro carro de Fórmula 1 seria vendido antes de ser apresentado ao público.

O carro de 2026, ainda sem nome, que provavelmente será o MCL40 depois do MCL39 deste ano, será o primeiro da equipe para uma nova era na Fórmula 1, com uma grande mudança nos regulamentos técnicos e de motor.

O licitante vencedor terá que esperar até 2028 para receber a entrega, com um carro de exibição de 2025 oferecido em locação até lá para o comprador, que também terá acesso aos bastidores da equipe e dos eventos.

Os outros carros serão entregues após o término das respectivas séries.

A McLaren é a única equipe a ter vencido a "Tríplice Coroa", formada pelo Grande Prêmio de Mônaco, pelas 500 Milhas de Indianápolis e por Le Mans e tentará aumentar seu sucesso quando retornar às corridas de longa duração em 2027.

(Reportagem de Alan Baldwin)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Em meio a reconstrução, Portuguesa completa 105 anos de história

Arne Slot fala sobre expectativas para temporada do Liverpool

LA28 permitirá naming rights pela primeira vez em Olimpíadas; Comcast e Honda estreiam acordos

Mauro: Caso Bruno Henrique demora, mas das mortes no Ninho ninguém fala

Taylor Swift em podcast de irmãos Kelce 'quebra' a internet; veja o que ela falou

McLaren vai leiloar carro de F1 de 2026 antes de ele entrar na pista

UFC 319: Cigarro! Carlos Prates revela ajuda inusitada para bater o peso

Royal fala sobre vaias da torcida do Flamengo após substituição: "Não sou nenhum robô"

Seleção Brasileira de Basquete estreia no Globl Jam

Santos vende mais de 45 mil ingressos para duelo com o Vasco no Morumbis

Tottenham condena ofensas racistas contra Mathys Tel após vice na Supercopa da Uefa para o PSG