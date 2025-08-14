McLaren vai leiloar carro de F1 de 2026 antes de ele entrar na pista

LONDRES (Reuters) - A campeã McLaren conquistou um feito inédito na quinta-feira, ao anunciar o leilão de um de seus carros de Fórmula 1 de 2026 antes mesmo de ele ter sido pilotado.

O carro de F1, que será pilotado por Oscar Piastri ou Lando Norris, é um de um trio de futuros chassis oferecidos pela McLaren na venda de 5 de dezembro organizada pela RM Sotheby's antes do Grande Prêmio de Abu Dhabi, que encerra a temporada deste ano.

Os outros dois são um Arrow McLaren Indycar 2026, que será usado nas 500 Milhas de Indianápolis em maio próximo pelo mexicano Pato O'Ward, e o World Endurance Hypercar 2027 inaugural da McLaren, que competirá nas 24 Horas de Le Mans.

O presidente-executivo da McLaren, Zak Brown, disse que o leilão seria a primeira vez que um futuro carro de Fórmula 1 seria vendido antes de ser apresentado ao público.

O carro de 2026, ainda sem nome, que provavelmente será o MCL40 depois do MCL39 deste ano, será o primeiro da equipe para uma nova era na Fórmula 1, com uma grande mudança nos regulamentos técnicos e de motor.

O licitante vencedor terá que esperar até 2028 para receber a entrega, com um carro de exibição de 2025 oferecido em locação até lá para o comprador, que também terá acesso aos bastidores da equipe e dos eventos.

Os outros carros serão entregues após o término das respectivas séries.

A McLaren é a única equipe a ter vencido a "Tríplice Coroa", formada pelo Grande Prêmio de Mônaco, pelas 500 Milhas de Indianápolis e por Le Mans e tentará aumentar seu sucesso quando retornar às corridas de longa duração em 2027.

(Reportagem de Alan Baldwin)