Mauro: Caso Bruno Henrique demora, mas das mortes no Ninho ninguém fala

O caso Bruno Henrique está demorando para ser julgado pela Justiça desportiva e comum, mas não se cobra a mesma celeridade no julgamento das mortes de 10 garotos do Flamengo no Ninho do Urubu, afirmou o colunista Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte.

Mauro Cezar rechaçou a comparação entre a situação de Bruno Henrique e a de Thiago Maia, que foi comprado e não foi pago pelo Inter, adversário do Flamengo na Libertadores.

É sério isso? O Thiago Maia não foi pago, é um fato. O Bruno Henrique não foi julgado. Eu também acho um absurdo o Bruno Henrique não ter sido julgado até hoje, como eu acho um absurdo ninguém ter sido responsabilizado até hoje pela morte dos 10 meninos no CT do Flamengo em 8 de fevereiro de 2019.

Quem não viu, veja o documentário com produção da Netflix com o UOL sobre os garotos do Ninho. Tá tudo lá. Uma série de coisas absurdas que aconteceram ali. Morreram dez crianças e ninguém foi responsabilizado. A imprensa não fala disso, né? Eu sou o único que fala.

Todo dia 8, eu vou na rede social e lembro: mais um mês se passou e ninguém foi responsabilizado, #nãoesquecemos. Ninguém fala. Não é manchete, não tem enquete, não tem debate, não tem comparação. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a Justiça do Brasil é paquidérmica. Isso é muito mais grave até.

Mauro Cezar

Para o colunista, a situação de Bruno Henrique deve ser definida após julgamento da Justiça, não com condenações prévias.

Mauro Cezar lembrou o caso de Lucas Paquetá, inocentado na Inglaterra após dois anos de investigação, quando se falava da possibilidade do fim da carreira do jogador.

É evidente que já deveria ter sido definido isso [caso Bruno Henrique]. Como o Paquetá, na Inglaterra, na Premier League, levou uma eternidade até ele ser inocentado.

Enquanto o Bruno Henrique não for julgado, ele vai jogar. Eu acho que o Paquetá demorou muito e que o caso do Bruno Henrique está demorando demais, mas ele não foi julgado, ele pode jogar. O Paquetá jogou a temporada inteira, é a mesma coisa.

Agora, o outro é um fato -- o Thiago Maia não foi pago. O Internacional contratou um outro jogador e não pagou. Comparar isso é uma desfaçatez, uma cara de pau, chega a ser canhestro.

Mauro Cezar

As comparações entre Bruno Henrique, que virou réu por fraude e manipulação em eventos esportivos, e Thiago Maia, titular no duelo entre Flamengo e Inter no Maracanã, começaram nas redes sociais assim que o atacante fez o gol que definiu a primeira partida do confronto, em contraponto à reclamação dos flamenguistas pelo "calote".

Com 1 a 0 de vantagem, o Rubro-Negro joga por dois resultados na partida da volta, no Beira-Rio. Ao Colorado, só a vitória interessa para chegar às quartas de final.

