Mastantuono é apresentado pelo Real Madrid: "Realizando um sonho"

Nesta quinta-feira, a promessa argentina Franco Mastantuono foi apresentada pelo Real Madrid. Anunciado em junho, o novo camisa 30 da equipe de Xabi Alonso teve sua apresentação oficial apenas no dia de seu aniversário de 18 anos. O argentino afirmou que está realizando um sonho.

"É um dia muito especial para mim. Estou realizando um sonho como jogador e como pessoa. Chegar a um clube como o Real Madrid, o maior do mundo. Estou muito feliz. É um dia que será lembrado por toda a minha vida", disse o meia.

Mastantuono foi emotivo durante sua apresentação, agradecendo a todos que o apoiaram. O meia relembrou seu início na Argentina e declarou seu amor por todas as pessoas que o ajudaram a chegar ao Real Madrid.

"Quero agradecer às minhas pessoas. Minha mãe, meu pai... A verdade é que eles são indispensáveis para mim e eu os amo muito. Quero que eles possam aproveitar isso assim como eu estou aproveitando. Fico muito orgulhoso de tê-los aqui e de que possam viver esse momento. Agradeço muito, porque sem vocês isso não teria sido possível", agradeceu.

O meia argentino ainda prometeu que será um torcedor dentro de campo. Mastantuono terminou agradecendo aos funcionários do Real Madrid, que tornaram o negócio possível.

"Prometo que vou dar a vida por essa camisa, que representa o sonho que sempre tive. Hoje tudo começa. E, bom, queria agradecer novamente a todos: ao Juni (olheiro), ao José Ángel (CEO), ao presidente, ao Xabi e a toda sua equipe por confiarem em mim", concluiu.

Quem é Franco Mastantuono?

Apontado como o "novo Messi" pela imprensa argentina, Mastantuono tem o estilo de jogo de um clássico camisa 10, mas também atua pela ponta direita, assim como Lionel fazia. Antes de chegar ao Real Madrid, o meia atuou por um ano e meio pelo River Plate, clube que o revelou.

É especulado que o Real Madrid tenha pagado 45 milhões de euros (cerca de R$ 285,2 milhões) para contar com a promessa argentina. Mastantuono se junta ao turco Güler, ao espanhol García e ao brasileiro Endrick como grandes joias da equipe espanhola.