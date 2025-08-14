Mastantuono é apresentado no Real e vai usar a camisa número 30: 'Darei a vida pelo clube'

Chegando ao clube sob o status de maior contratação do futebol argentino, o jovem Franco Mastantuono foi apresentado nesta quinta-feira pelo Real Madrid. O atleta de 18 anos, que assinou por seis temporadas, comentou sobre o seu novo ciclo.

"Estou muito feliz e cheio de energia. Sempre foi meu sonho jogar pelo Real Madrid. Sou muito grato à torcida pelo apoio. A quando a contratação se tornou oficial, minha cabeça ainda estava no River Plate. Mas quando cheguei aqui, meu foco mudou para este grande clube", afirmou o jogador em sua primeira entrevista coletiva.

O jovem astro comentou sobre a ligação que recebeu do técnico Xabi Alonso e disse que o apoio do novo chefe foi fundamental para que ele optasse por trocar o futebol argentino pela Europa.

"Já tinha falado com o Xabi e era muito importante para mim que ele demonstrasse confiança. Isso significou muito", disse o atleta que, na coletiva, apresentou as suas características para a torcida merengue.

"Sou um jogador ofensivo, canhoto. Não gosto muito de me descrever e prefiro que os outros façam isso. Mas posso garantir que vou dar o meu melhor para ajudar e fazer a torcida feliz", afirmou o atleta, que vai usar o número 30 nesta primeira temporada. "Eu pedi ao presidente camisa 30 porque é um número especial e queria usá-lo."

Mastantuono foi contratado por 63,2 milhões de euros (cerca de R$ 398 milhões na cotação oficial e sua apresentação coincidiu com o dia de seu aniversário de 18 anos. A assinatura de contrato foi sacramentada no dia 11 de julho, mas ele só apresentado oficialmente e registrado para jogar ao completar a maioridade.

O atleta argentino estreou pelo time principal do River Plate aos 16 anos. No total, disputou 65 partidas, marcou 11 gols e deu sete assistências. Ele se tornou o artilheiro mais jovem da história do clube e conquistou uma Supercopa da Argentina com a equipe. Sua estreia está prevista para o duelo contra o Osasuna, pelo Campeonato Espanhol, na próxima terça-feira.