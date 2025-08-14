Marcos Antônio lidera vários quesitos no São Paulo após reestreia de Crespo

O futebol do volante Marcos Antônio está em alta no São Paulo. Após a reestreia do argentino Hernán Crespo no comando técnico do clube, o jogador de 25 anos lidera a equipe em alguns quesitos, são eles: passes decisivos, chances criadas e acerto no passe longo.

Nesse período, Marcos Antônio atuou em dez partidas, sendo nove delas como titular. O volante realizou duas assistências - contra Fluminense e Juventude - e criou três grandes chances para o São Paulo.

Além disso, o atleta acertou 17 passes decisivos e conseguiu 90% de aproveitamento nos passes, com 86% dos passes longos realizados. Em todos os quesitos acima, ele é o líder entre todos do elenco do São Paulo. As informações acima são do site Sofascore, especializado em estatísticas de futebol.

? Empate importante fora de casa! Terça que vem é no MorumBIS! #GloriaEterna#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/8ATRnrThhv ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) August 13, 2025

Maestro do meio-campo

No jogo desta terça, contra o Atlético Nacional, Marcos Antônio controlou o ritmo do meio-campo do São Paulo com incríveis 66 ações com a bola, além de dois duelos ganhos pelo alto.

Nesta temporada, Marcos Antônio disputou 28 jogos pelo São Paulo, com quatro assistências. Ele estará à disposição de Crespo no jogo deste sábado, contra o Sport, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro.