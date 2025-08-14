Traskini: Lucas pode ser titular em decisão do São Paulo na Libertadores

Livre das dores no joelho, Lucas Moura pode ser titular no São Paulo no jogo decisivo contra o Atlético Nacional na Libertadores, informou o repórter Eder Traskini no De Primeira.

O Lucas tem tido a calma de esperar e jogar poucos minutos. Para o fim de semana, a tendência é que ele jogue alguns minutos contra o Sport, mais do que ele já jogou, e aí na terça-feira contra o Atlético Nacional ele estar à disposição para iniciar o jogo.

Se ele vai começar ou não vai começar, é uma escolha do Crespo, mas Lucas, fisicamente, está disponível terça-feira para começar o jogo. Para jogar 90 minutos ainda não, mas para começar e sair no segundo tempo o Lucas já vai estar à disposição.

Ele tem dito que já não sente as dores que sentia antes. Então, isso é um fator positivo do Lucas. Se o Oscar ainda não, o Lucas vai poder começar um jogo tão decisivo nas oitavas de final da Libertadores, que é o que sobrou para o São Paulo, já que foi eliminado na Copa do Brasil.

Eder Traskini

Lucas entrou no lugar de André Silva aos 16 minutos do segundo tempo no empate contra o Atlético Nacional na Colômbia. Antes, ele já havia entrado em campo contra o Vitória.

