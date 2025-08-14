LA28 permitirá naming rights pela primeira vez em Olimpíadas; Comcast e Honda estreiam acordos

Por Rory Carroll

LOS ANGELES (Reuters) - Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Los Angeles 2028 permitirão, pela primeira vez na história olímpica, a concessão de naming rights para locais de competição, disseram os organizadores nesta quinta-feira, revelando a Comcast e a Honda como parceiros inaugurais em uma iniciativa que visa aumentar as receitas comerciais.

O programa piloto, desenvolvido com o Comitê Olímpico Internacional (COI), permitirá que os parceiros qualificados de LA28 mantenham os nomes nas instalações esportivas existentes durante os Jogos e comprem ativos de marketing adicionais.

Ele também abre os naming rights para até 19 instalações temporárias para parceiros olímpicos e patrocinadores da LA28, enquanto as regras padrão de "instalação limpa" continuam para os locais não parceiros.

A Comcast emprestará seu nome ao Comcast Squash Center no Universal Studios, onde o squash fará sua estreia olímpica. O Honda Center, em Anaheim, será a primeira arena a manter seu nome durante uma competição olímpica, recebendo o vôlei.

"Sempre que você é o primeiro a fazer algo no contexto das Olimpíadas, é um grande negócio", disse à Reuters o presidente da LA28, Casey Wasserman.

"É uma grande oportunidade para nós e é uma grande declaração de apoio do COI. Acreditamos que será uma plataforma e uma oportunidade realmente poderosa no setor comercial, por isso estamos muito animados."

Wasserman afirmou que os acordos introduzem um "novo modelo comercial" para o movimento olímpico. Tradicionalmente, o COI impõe regras rígidas de branding durante os Jogos, mascarando a sinalização corporativa nos locais de competição.

Ele observou que o dinheiro proveniente da venda de naming rights seria adicional à meta geral de receita de patrocínio de US$2,5 bilhões, que a LA28 chama de maior aumento de receita comercial nos esportes.

"Fomos muito conservadores, portanto, não temos nenhuma dessas receitas em nosso orçamento, de modo que qualquer receita é uma vantagem", disse ele.

"Dito isso, achamos que pode ser significativo. É uma plataforma realmente poderosa para que nossos parceiros de marca se envolvam conosco e também com o mundo, porque faz parte da transmissão. O alcance é realmente impressionante."

Do ponto de vista prático, a possibilidade de o SoFi Stadium e a Crypto.com arena manterem seus nomes durante os Jogos ajudará os torcedores a se deslocarem pela cidade.

"Por uma questão puramente de orientação, é realmente uma peça importante do quebra-cabeça", declarou ele.