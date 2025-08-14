Khamzat Chimaev abre as portas para luta contra 'irmão' Caio Borralho: "São só negócios"

Terceiro colocado no ranking peso-médio (84 kg) do UFC, Khamzat Chimaev tentará destronar o sul-africano Dricus du Plessis, atual detentor do cinturão da categoria, neste sábado (16), na luta principal da edição de número 319 da organização, em Chicago (EUA). Em caso de vitória, o russo pode encarar um velho conhecido na sequência, em seu primeiro compromisso como campeão do Ultimate: o brasileiro Caio Borralho.

Vivendo grande fase, o lutador da equipe 'Fighting Nerds' pode se credenciar para uma disputa de título com uma vitória sobre Nassourdine Imavov, em confronto marcado para liderar o card do UFC Paris, no dia 6 de setembro. Assim, os caminhos dos ex-parceiros de treino Caio Borralho e Khamzat Chimaev podem se cruzar no futuro próximo - possibilidade que não parece tirar o sono do atleta russo.

Em bate-papo exclusivo com a equipe de reportagem da Ag Fight, Chimaev abriu as portas para um possível duelo contra Borralho, desta vez no octógono do UFC e não nas instalações da academia 'Allstars Training Center', na Suécia, onde os dois foram parceiros de treino. Apesar de destacar a boa relação com o brasileiro fora do cage, 'Borz' - como o russo é conhecido - ressaltou que deixaria a amizade de lado por uma boa oportunidade profissional para ambos.

"(Nossa relação) É boa. Ele é meu irmão, isso são só negócios. Se ele pegar a luta, nós vamos lutar. Nós lutamos na academia também (risos). Mas quando a gente é pago para isso é melhor. Vamos ver no cage (como será uma luta com o Borralho). Caio é um bom lutador, mas, como eu sempre digo, sou o melhor lutador do mundo", declarou Chimaev.

Primeiro, Dricus du Plessis

Um potencial encontro dentro do octógono entre Khamzat e Caio pode, até mesmo, ocorrer antes do esperado, já que o brasileiro foi escalado como reserva da luta principal do UFC 319. Portanto, caso algo aconteça com Dricus du Plessis que o impeça de competir neste sábado, Borralho assumiria a vaga do sul-africano e seria o novo adversário do russo. Este cenário, entretanto, parece não agradar Chimaev.

"Eu espero que ele (Dricus) lute, ele é o melhor que eu posso enfrentar. Precisamos saber quem é o melhor", afirmou.

Curiosamente, Khamzat Chimaev e Caio Borralho possuem um retrospecto semelhante no octógono mais famoso do mundo. Desde sua estreia pelo UFC, o russo conquistou oito vitórias seguidas, mantendo sua invencibilidade no MMA profissional e se credenciando para a disputa pelo cinturão peso-médio deste sábado. Já o brasileiro soma sete triunfos consecutivos na liga após ser contratado via Contender Series, e, ao que tudo indica, está a um passo de garantir seu próprio 'title shot'.

