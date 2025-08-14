Jovem torcedora na luta contra um câncer de pulmão visita o CT do Santos e ganha presentes do clube

Nesta quinta-feira, o Santos recebeu uma visita especial no CT Rei Pelé. A jovem torcedora Maria Luisa, de apenas dois anos de idade, enfrentando um câncer no pulmão, conheceu os jogadores do Peixe e ganhou presentes do clube.

"Hoje a gente recebeu uma visita especial da Maria Luisa. Uma princesinha de dois anos que enfrenta um câncer no pulmão e está fazendo os tratamentos. Graças a Deus as coisas têm dado certo para ela, e a gente fica muito feliz dela nos agraciar com a presença dela aqui hoje", disse Guilherme em vídeo publicado pelo Santos.

Em mais uma ação #MuitoAlémDoFutebol, a pequena Maria Luisa de apenas 2 anos, está bravamente enfrentando o tratamento de um câncer no Pulmão e realizou o sonho de conhecer nossos mascotes e também foi ao CT Rei Pelé. Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e... pic.twitter.com/XzJz8dItbQ ? Santos FC (@SantosFC) August 14, 2025

Nas redes sociais, o clube compartilhou imagens da visita de Maria Luisa. A torcedora conheceu o elenco do Peixe, jogou bola com os mascotes e recebeu presentes de Guilherme.

"Esperamos que toda essa energia continue ajudando a família e a Luisa nessa luta tão difícil", escreveu o Santos.

O Peixe segue se preparando para receber o Vasco neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis.

Vindo de duas vitórias seguidas na competição, o Santos subiu na tabela e ocupa a 14ª posição, com 21 pontos. Por outro lado, o Cruzmaltino, sem vencer há cinco rodadas, é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 16 pontos conquistados.