Jogo do Palmeiras hoje (14) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

14/08/2025 14h25

O Palmeiras enfrenta o Universitario na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Monumental de Lima, no Peru, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Palmeiras foi o primeiro colocado do Grupo G, somando 18 pontos. O Alviverde registrou a melhor campanha geral da competição, fechando a fase de grupos com 100% de aproveitamento.

O Universitário garantiu vaga ao terminar na segunda colocação do Grupo B, com oito pontos. A equipe peruana ficou quatro pontos atrás do River Plate, que liderou a chave.

Universitário x Palmeiras -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 14 de agosto, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Monumental de Lima, no Peru (PE)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

