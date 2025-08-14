Topo

Esporte

Invicto e sem sofrer gols: ótimas atuações como visitante são o trunfo do São Paulo na Libertadores

14/08/2025 05h00

Apesar de ser muito pressionado, o São Paulo conseguiu um bom empate sem gols como visitante na última terça-feira, diante do Atlético Nacional-COL, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Aliás, um dos principais trunfos do Tricolor na competição é justamente seu retrospecto jogando fora de casa: em quatro partidas, são três vitórias e um empate.

Na fase de grupos desta edição, o Tricolor venceu o Talleres, na Argentina, por 1 a 0. Depois, pelo placar de 2 a 0, bateu Libertad e Alianza Lima, no Paraguai e no Peru, respectivamente. Em todos esses jogos, o São Paulo ainda era comandado por Luís Zubeldía.

Sem sofrer gols

Além de estar invicto (em todo o torneio), o São Paulo simplesmente não sofreu gols como visitante. Todos os quatro tentos sofridos pela equipe paulista nesta edição da Libertadores aconteceram dentro do Morumbis.

Entretanto, o time de Hernán Crespo ficou muito perto de perder e sofrer um gol pela primeira vez como visitante nesta terça-feira. O Atlético Nacional desperdiçou dois pênaltis com o meia Edwin Cardona, além de ter acertado a trave duas vezes.

Créditos: Rubens Chiri / Saopaulofc.net

Após muita pressão, o São Paulo conseguiu segurar os colombianos e leva uma boa vantagem para decidir o confronto no Morumbis. O jogo de volta entre as equipes acontece na terça-feira que vem (19), às 21h30 (de Brasília).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Invicto e sem sofrer gols: ótimas atuações como visitante são o trunfo do São Paulo na Libertadores

Nova arena do Santos: veja todos os detalhes do projeto e imagens

Entenda como Vitinho pode ajudar ataque e suprir desfalques do Corinthians

Palmeiras chega ao mata-mata da Libertadores modificado e mira resposta contundente à torcida

Recém-contratado, atleta russo é escalado para bater recorde histórico no UFC

Brasileirão: Comentaristas elegem seleção do primeiro turno; veja

Samuel Lino ou Neymar? Quem merece mais uma vaga na seleção brasileira

Filipe Luís queria mais do que 1 a 0, mas 'golear todos os jogos é irreal'

Flamengo: Falta de eficácia deixou Inter vivo? Colunistas debatem

Vitória do STJD e do Flamengo? Comentaristas debatem gol de Bruno Henrique

Bruno Henrique lamenta mal início de 2º tempo e cobra ajustes no Flamengo