Invicto e sem sofrer gols: ótimas atuações como visitante são o trunfo do São Paulo na Libertadores

Apesar de ser muito pressionado, o São Paulo conseguiu um bom empate sem gols como visitante na última terça-feira, diante do Atlético Nacional-COL, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Aliás, um dos principais trunfos do Tricolor na competição é justamente seu retrospecto jogando fora de casa: em quatro partidas, são três vitórias e um empate.

Na fase de grupos desta edição, o Tricolor venceu o Talleres, na Argentina, por 1 a 0. Depois, pelo placar de 2 a 0, bateu Libertad e Alianza Lima, no Paraguai e no Peru, respectivamente. Em todos esses jogos, o São Paulo ainda era comandado por Luís Zubeldía.

Sem sofrer gols

Além de estar invicto (em todo o torneio), o São Paulo simplesmente não sofreu gols como visitante. Todos os quatro tentos sofridos pela equipe paulista nesta edição da Libertadores aconteceram dentro do Morumbis.

Entretanto, o time de Hernán Crespo ficou muito perto de perder e sofrer um gol pela primeira vez como visitante nesta terça-feira. O Atlético Nacional desperdiçou dois pênaltis com o meia Edwin Cardona, além de ter acertado a trave duas vezes.

Após muita pressão, o São Paulo conseguiu segurar os colombianos e leva uma boa vantagem para decidir o confronto no Morumbis. O jogo de volta entre as equipes acontece na terça-feira que vem (19), às 21h30 (de Brasília).