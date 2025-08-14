Grossaspach x Bayer Leverkusen pela Copa da Alemanha: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta sexta-feira, pela primeira rodada da Copa da Alemanha, o Bayer Leverkusen visita o Grossaspach, às 13h (de Brasília), na WIRmachenDRUCK Arena, em Aspach.Como vem o Grossaspach
O Sonnenhof Grossaspach é um clube da quarta divisão da Alemanha, intitulada de Regionalliga Sudoeste. Em jogo válido pela pré-temporada, a equipe chegou a vencer o time B do Bayern de Munique por 3 a 1.
Além disso, o Grossaspach disputou a Copa da Alemanha em apenas duas oportunidades. Na primeira, em 2009, foi eliminado para o Stuttgart, enquanto em 2012, caiu para o FSV Frankfurt.
Foto: Divulgação / Bayer Leverkusen
Histórico
Sonnenhof Grossaspach e Bayer Leverkusen já se enfrentaram uma vez na história, com vitória da equipe da quarta divisão: 1 a 0 durante a pré-temporada de 2015/16.
Onde assistir Grossaspach x Leverkusen?
O jogo terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo streaming da Disney +.
Provável Escalação do Grossaspach
Reule; Rahn, Aidonis, Nuraj, Mohr; Mistl, Celiktas, Maier, Tasdelen; Kleinschrodt, Eisele.
Técnico: Pascal Reinhardt
Provável Escalação do Bayer Leverkusen
Flekken; Tapsoba, Quansah, Hincapié; Tella, Andrich, García, Grimaldo; Maza, Adli, Schick.
Técnico: Erik Ten Hag