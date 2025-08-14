Topo

Fluminense perdeu apenas uma vez para times colombianos no Maracanã

14/08/2025

A vaga do Fluminense nas quartas de final da Copa Sul-Americana ficou muito perto após a vitória do Tricolor sobre o América de Cali-COL por 2 a 1, na última terça-feira. Para deixar a classificação escapar, o Flu teria que no mínimo perder o jogo no Maracanã, fato que aconteceu apenas uma vez envolvendo times colombianos. 

Ao todo, por jogos oficiais, o Fluminense teve seis jogos contra equipes colombianas no Maracanã, com cinco vitórias e apenas uma derrota, sofrida pelo Junior Barranquila por 2 a 1, na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. 

Revanche um ano depois

Entretanto, apenas um ano depois, o Fluminense devolveu o mesmo placar contra o Barranquila, também no Maracanã, pela Copa Sul-Americana de 2022. Além disso, o Tricolor Carioca já venceu o Once Caldas-COL, Atlético Nacional, Santa Fé e Millionarios. 

No retrospecto geral, o Fluminense leva a melhor também. Ao todo, são 15 confrontos do Tricolor contra equipes colombianas, com 11 vitórias, um empate e três derrotas. 

O jogo de volta entre Fluminense e América de Cali será na próxima terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Com a derrota no jogo de ida, os colombianos são obrigados a vencer a partida por no mínimo um gol para levar a disputa para os pênaltis. 

