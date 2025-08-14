Flamengo: Falta de eficácia deixou Inter vivo? Colunistas debatem

Apesar da vitória sobre o Inter no jogo de ida, o placar mínimo deixou o confronto aberto na Copa Libertadores. No Fim de Papo, Juca Kfouri e Lucas Musetti apontaram a falta de eficácia como um problema dos rubro-negros.

O Flamengo abriu o placar antes dos 30 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu aumentar a vantagem. A partida de volta, no Beira-Rio, é na próxima quarta (20), às 21h30 (de Brasília). Os cariocas têm a vantagem do empate. Os colorados precisam ao menos vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Juca: Falta de eficácia tira tranquilidade

É o exemplo da eliminação da Copa do Brasil - o melhor ataque do Campeonato Brasileiro não foi capaz de liquidar o jogo contra o Galo. É isso que o torcedor precisa entender. Ninguém exige o que o Flamengo não pode dar. [...] É eficácia. Na hora do 'vamos ver' não tem sido eficaz o suficiente para ficar tranquilo. Algum rubro-negro está tranquilo em relação ao que vai acontecer no Beira-Rio?

Juca Kfouri

Musetti: Pedro entrega menos mobilidade, mas mais definição

O Filipe Luís tem uma decisão importante a tomar. Ele não joga com o Pedro porque tem um ataque móvel, que marca pressão o tempo inteiro, mas que não tem 50% do poder de definição do Pedro. Ele não pressiona, mas se a bola sobrar na área, ele faz o gol. Bruno Henrique e Plata têm uma boa média de gols, mas não são centroavantes.

Lucas Musetti

