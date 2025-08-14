Flaco López e Vitor Roque festejam a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras

Os atacantes Flaco López e Vitor Roque festejaram a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Universitário, nesta quinta-feira, em Lima pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois esperam que o técnico Abel Ferreira mantenha os dois entre os 11 titulares da equipe alviverde nos próximos jogos.

"Encaixamos muito bem. Deu super certo. O Flaco é jogador incrível. Com os dois em campo é mais fácil. Eu pude ajudar o Flaco e ele me ajudou também", autor do terceiro gol palmeirense na capital peruana, diante de mais de 60 mil torcedores. "Conseguimos uma vitória como esta fora de casa, diante de um adversário qualificado. É muito importante, mas temos o jogo de volta e vamos seguir com humildade e muito trabalho."

Flaco também não escondeu a felicidade. "Estamos trabalhando muito. É melhor jogar com outro centroavante, mas vamos ver o que o treinador acha. Espero que possamos dar muita alegria, mas vamos continuar trabalhando."

O Palmeiras volta a jogar no domingo, desta vez pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, no Rio.