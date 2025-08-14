Topo

Esporte

Flaco López e Vitor Roque festejam a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras

Lima

14/08/2025 23h58

Os atacantes Flaco López e Vitor Roque festejaram a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Universitário, nesta quinta-feira, em Lima pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Os dois esperam que o técnico Abel Ferreira mantenha os dois entre os 11 titulares da equipe alviverde nos próximos jogos.

"Encaixamos muito bem. Deu super certo. O Flaco é jogador incrível. Com os dois em campo é mais fácil. Eu pude ajudar o Flaco e ele me ajudou também", autor do terceiro gol palmeirense na capital peruana, diante de mais de 60 mil torcedores. "Conseguimos uma vitória como esta fora de casa, diante de um adversário qualificado. É muito importante, mas temos o jogo de volta e vamos seguir com humildade e muito trabalho."

Flaco também não escondeu a felicidade. "Estamos trabalhando muito. É melhor jogar com outro centroavante, mas vamos ver o que o treinador acha. Espero que possamos dar muita alegria, mas vamos continuar trabalhando."

O Palmeiras volta a jogar no domingo, desta vez pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O adversário será o Botafogo, às 20h30, no Engenhão, no Rio.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Dupla Flaco-Roque pode salvar o ano do Palmeiras? Colunistas debatem

Vitor Roque celebra parceria de sucesso com Flaco López: 'Deu super certo'

Weverton iguala recorde de vitórias na história da Libertadores

Vitor Roque elogia Flaco após dupla dar show em vitória do Palmeiras e pede "humildade" para volta na Libertadores

Flaco López e Vitor Roque festejam a grande atuação da dupla na goleada do Palmeiras

Autor de dois gols, Flaco comenta dupla com Vitor Roque e celebra vitória na Libertadores: "Deu muito certo"

Palmeiras massacra Universitario no Peru com protagonismo de Vitor Roque e Flaco López

Com gol no fim, Coritiba bate Novorizontino e assume a liderança da Série B

Dupla Flaco-Roque funciona em 12min, Palmeiras amassa e põe pé nas quartas

River Plate domina, mas fica no empate com o Libertad pelas oitavas da Libertadores

Com dois de Flaco, Palmeiras goleia Universitario-PER e encaminha vaga às quartas da Libertadores