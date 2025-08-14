Flaco López assume artilharia do Palmeiras em 2025 e quer manter faro de gol na Libertadores

O Palmeiras tem um novo artilheiro na atual temporada: Flaco López. O argentino, ainda que na condição de reserva, voltou a superar Estêvão, que deixou o clube rumo ao Chelsea, da Inglaterra. Agora, o camisa 42 quer manter o faro artilheiro nesta quinta-feira, quando o Verdão volta a campo pela Libertadores.

Flaco López estava empatado com Estêvão na artilharia anual do Palmeiras até o último fim de semana. O centroavante balançou as redes em cobrança de pênalti na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, e assumiu o topo do ranking.

O camisa 42, assim, chegou aos 13 gols marcados nesta temporada. Estêvão, que agora defende as cores do Chelsea, era o líder da lista, com 12 gols anotados.

Engana-se, porém, quem pensa que Flaco está 'tranquilo' no topo do ranking após a saída de Estêvão. O argentino ainda vê a aproximação de Mauricio, que apesar de ter sofrido com lesões, também está entre os principais artilheiros do time no ano, com dez bolas na rede.

Com Flaco na liderança, Estêvão como vice e Mauricio na terceira posição, ainda completam o ranking dos cinco principais artilheiros do Palmeiras no ano: Facundo Torres (quarto lugar, com oito gols) e Vitor Roque (quinto colocado, com cinco gols).

Flaco López começou a temporada como titular do Palmeiras, mas acabou perdendo espaço após a chegada de Vitor Roque. O camisa 9 ainda oscila em alguns momentos, enquanto o argentino continua ganhando oportunidades entrando principalmente no segundo tempo, mas eventualmente no 11 inicial.

Na atual temporada, Flaco soma 39 partidas (18 como titular), com 13 gols e três assistências. Agora, o atacante busca manter o faro artilheiro na Libertadores para ajudar o Palmeiras a abrir vantagem no jogo de ida das oitavas de final da competição.

Flaco também busca artilharia da Libertadores

Maior goleador do Palmeiras em 2025, Flaco López também está em busca de ser o artilheiro do Verdão na Libertadores. O argentino tem caminho livre para tal, uma vez que Estêvão não atuará mais pelo clube na atual edição da competição.

O centroavante balançou as redes três vezes na Libertadores até o momento. Primeiro, marcou na vitória por 3 a 2 sobre o Bolívar, fora de casa, pela terceira rodada da fase de grupos. Depois, anotou dois gols na goleada por 6 a 0 sobre o Sporting Cristal, do Peru.

Com três gols marcados, Flaco López fica atrás apenas de Estêvão, que é o artilheiro do Verdão na Libertadores, com quatro bolas na rede.

Agora, Flaco busca confirmar o faro artilheiro para ajudar o Palmeiras a sair com a vitória do Peru. O Alviverde encara o Universitario nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.