Filipe Luís valoriza vitória do Flamengo, mas ressalta: "Não é fácil"

Na última quarta-feira, o Flamengo venceu o Internacional por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, no Maracanã. O técnico Filipe Luís valorizou a vitória, mas enfatizou a dificuldade da partida.

"O Campeonato Brasileiro e a Libertadores são os campeonatos mais competitivos do mundo. É muito difícil jogar. O problema são as expectativas que se geram em função do adversário que pisa no Maracanã. Todo mundo acha que vai ser goleada e não é... Não é fácil, não tem jogo fácil no Brasil", disse o técnico.

Ao analisar a partida, Filipe Luís qualificou o primeiro tempo do Flamengo como "excelente". E apesar de reconhecer que o Rubro-Negro teve uma queda de rendimento, ressaltou que o Internacional voltou "diferente".

"O primeiro tempo, vou ressaltar, foi excelente. O plano de jogo funcionou perfeitamente e tivemos muito volume para fazer gol. Infelizmente, só fizemos um, ou felizmente. Ficamos com a vantagem. Não voltamos diferente, voltamos com a mesma formação. Já o Inter voltou diferente. Hoje, acredito muito que tenha sido erros técnicos individuais, que nos tiraram o domínio e o controle do jogo", afirmou.

Filipe Luís fala sobre os próximos compromissos do Flamengo

Ainda na coletiva, Filipe Luís reconheceu vantagem, mas reiterou que não há nada definido. "Fizemos 1 a 0 e vamos com essa pequena vantagem. Não há nada definido, está totalmente aberto. Temos que voltar para o segundo jogo para vencer".

"Penso no jogo do domingo. Na verdade, ainda não pensei. Vou pensar amanhã na escalação que encaixe melhor. Tudo depende do que acredito do que vai ser necessário para vencer o jogo. Precisamos defender a liderança", completou.

O Flamengo volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe de Filipe Luís lidera o torneio, com 40 pontos.

Logo depois, o Rubro-Negro permanece na capital gaúcha para o jogo de volta das oitavas da Libertadores. A bola rola na próxima quarta-feira, às 21h30, também no Beira-Rio.