Filipe Luís queria mais do que 1 a 0, mas 'golear todos os jogos é irreal'

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, queria mais do que ganhar de 1 a 0 do Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Mas em resposta a quem questiona esse Flamengo que ultimamente só ganha por vantagem mínima, ele respondeu:

"O problema é a expectativa que se gera em função do adversário que pisa no Maracanã, todo mundo acha que vai ser goleada. E não é fácil. Vimos o Santos vencer o Cruzeiro, o próprio Mirassol empatou com o Palmeiras fora, o Ceará... Não tem jogo fácil no Brasil. Agora, querer ganhar e golear todos os jogos no Brasil é algo irreal. Claro que existem super-equipes no mundo que conseguem fazer um campeonato extraordinário, mas o Brasileiro tem muitos fatores externos que fazem as equipes oscilarem: viagens, lesões e os adversários, principalmente. Valorizo cada vitória e espero que o torcedor também".

Por que o time cai no segundo tempo? "São vários fatores. É muito difícil para um treinador quando você faz um primeiro tempo quase perfeito, com poucos erros e poucos ajustes a fazer em cima do que aconteceu - e sabendo que o outro treinador vai mudar. Só que eu não o que ele vai fazer, qual sistema, trocas, o que vai acontecer. Então, não tenho que falar o que vai acontecer para os jogadores, e eles mesmo precisam resolver dentro do campo. E leva tempo. Mas uma das coisas é isso. O técnico adversário muda no segundo e, até encontrar o equilíbrio, passam minutos. E no fim das contas, o placar a favor faz com que o time se feche um pouco".

'O time se partiu'. "Primeiro tempo foi excelente. O plano de jogo funcionou perfeitamente. Tivemos muito volume, criamos muitas chances e só fizemos um. Fomos com uma vantagem. Voltou igual, com a mesma formação, o Inter voltou diferente. Hoje, acredito que erros técnicos individuais nos tiraram o domínio e controle. Tivemos dificuldade de sair, o time ficou mais espaçado. Cada vez que recuperávamos, fomos extremamente verticais, não conseguimos montar estrutura e o time se partiu. Não conseguimos nos reorganizar. Tivemos chances de fazer gol, mesmo sem fazer volume. Momentos de posse esporádicos, mas caímos bastante o nosso nível. Pelo resultado a favor, essa queda acontece. Mas o Inter não criou chance, tivemos mais chances claras. Fizemos 1 a 0 e vamos com uma vantagem pequena na volta".

Bruno Henrique e o processo por apostas. "Meu tratamento com ele é o mesmo. Ele tem a presunção de inocência. Até que não seja julgado e condenado, ele é inocente".

O que mais Filipe Luís falou

1 a 0 tá bom?

"Não, claro que gostaríamos de fazer um resultado melhor. Mas também não é ruim, né? Vamos com uma vantagem, ganhar e dominar uma grande equipe como a do Inter, que tem uma forma de jogar de controle, de volume, de posse. E no fim das contas, tivemos mais. Só que não se traduziu em gols. Foi um resultado justo. Vamos com isso na cabeça, vamos para vencer o jogo. Foi a mesma coisa que chegamos com vantagem nas competições - diga-se a final da Copa do Brasil do ano passado. Esse tem que ser o nosso pensamento".

Estreia do Carrascal

"Um jogador que a gente já viu que tem muita qualidade. Um trato com a bola muito refinado. Verdade que entrou num momento do jogo em que o nosso time não estava dominando, não estava sendo favorável para ele, e ele acabou saindo um pouco mais da posição que a gente pensou desde cedo para ele. Talvez por querer mostrar a qualidade que ele tem, ele acabou perdendo bastante a posição e não gerando as situações que a gente imaginava para que pudesse ser mais determinante. Temos um jogador com muito talento no nosso elenco e vamos lapidar para ele poder virar ídolo da torcida nos anos que vêm pela frente".