Ex-técnico de Fonseca avalia desafios e manda mensagem: 'Curta o processo'

Juan Pablo Etchecoin viu de perto a evolução de João Fonseca na pré-adolescência. Atualmente, acompanha à distância e é mais um na torcida pelo prodígio brasileiro.

Ao UOL, o técnico analisou os obstáculos que o carioca, prestes a completar 19 anos, tenta superar na elite do circuito e destacou: apesar das oscilações, é importante ser paciente e seguir se divertindo em quadra.

O maior desafio agora é emocional e mental, entender que a transição para o profissional não é linear e exige paciência. Ele vai enfrentar adversários experientes, que jogam com variações, malícia tática e força mental. João precisa aprender a lidar com derrotas, ajustar decisões dentro da partida e manter a confiança mesmo em fases difíceis

João Fonseca, quando criança, treinando com Juan Pablo Etchecoin Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal/Juan Pablo Etchecoin

Seguimos na torcida, entendendo que ainda falta experiência e tempo para chegar aonde ele quer. O importante é que ele curta o processo, sem se pressionar em excesso.

Juan Pablo Etchecoin, ex-técnico de Fonseca, ao UOL

O que aconteceu

Etchecoin treinou Fonseca dos 9 aos 12 anos. Ele foi um dos primeiros a trabalhar com João e logo percebeu o potencial do garoto, que dava indícios do jogador que viria a ser —e que segue em formação.

O técnico também avaliou que o jovem tenista ainda se adapta à pressão de já ter furado o top 50. Após ter ocupado a 47ª posição no ranking, Fonseca amargou uma eliminação precoce no Masters 1000 de Toronto e se despediu em Cincinnati com atuação abaixo do que já mostrou. Daqui a duas semanas, fará a sua estreia no US Open.

João Fonseca está amadurecendo o seu jogo e buscando se encontrar em quadra. Está aprendendo a lidar com a pressão de ter apenas 18 anos e já estar entre os 50 melhores do mundo. Tecnicamente, está no mesmo nível, ou até superior, a muitos adversários, mas ainda precisa evoluir taticamente, algo que virá com o tempo e a experiência

O que o número 1 do Brasil não pode é perder o "brilho nos olhos" durante o processo, conforme destacou o antigo treinador. Para ele, João precisa agregar elementos ao seu jogo que só o tempo e a vivência nos torneios propiciarão a ele, mas que não podem afetar a forma como ele se sente em quadra.

