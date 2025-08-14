Entenda como Vitinho pode ajudar ataque e suprir desfalques do Corinthians

O atacante Vitinho reforça o Corinthians em um momento oportuno na temporada. O time de Dorival Júnior acabou de perder os atacantes Yuri Alberto e Memphis Depay por problemas físicos.

O holandês sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa, enquanto o camisa 9 foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal. Sendo assim, Vitinho já pinta como principal alternativa para suprir a ausência da dupla. Além dele, o elenco tem poucas opções para o setor ofensivo. Restam Romero, Talles Magno e os jovens Kayke, Dieguinho e Gui Negão.

Em coletiva de imprensa, o jogador explicou como pode ser utilizado pelo técnico Dorival Júnior.

"O Corinthians joga com dois atacantes e um meia por trás, acredito que seja em uma dessas posições que o Dorival vai me utilizar. Ainda não tivemos contato, estou nessa fase de adquirir ritmo. Tenho certeza que em breve vamos conversar mais sobre isso. Estou aberto para que ele escolha onde eu jogue, dependendo da necessidade do time. É dar tempo ao tempo, estar bem fisicamente, as outras questões a gente vai se adaptando", disse o reforço.

Além das posições citadas pelo próprio atleta, Vitinho pode exercer outras funções. Ele pode, por exemplo, atuar na mesma faixa de campo ocupada por André Carrillo, que está praticamente fora desta temporada por conta de um problema no tornozelo.

"Passei o primeiro turno inteiro no Campeonato Árabe jogando na posição do Carrillo. No início foi difícil, mas com o passar dos jogos, me adaptei bem. Já tive essa experiência. Se tiver necessidade, posso fazer. É uma posição diferente, mas fiquei feliz de ter essa oportunidade, foi bom para mim. Se o Dorival precisar, posso jogar dessa maneira também", afirmou.

"O Corinthians joga de forma diferente do que a maioria do times, que geralmente jogam no 4-3-3. Tive uma rotatividade grande de posições na última temporada. No que for preciso, vou tentar ajudar o Dorival", acrescentou.

Fase difícil

O Corinthians está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.

Vitinho dificilmente estará à disposição para o jogo contra o Bahia, mas reconhece a fase difícil da equipe e promete trabalho para ajudar a reverter o cenário dentro de campo.

"Sabemos a expressão do Corinthians, a Fiel entende que o Corinthians precisa sempre competir. Podemos viver fases difíceis, nos encontramos nela agora. Queremos crescer e estar no alto da tabela, seremos pressionados por isso. É saber passar por esse momento e trabalhar, só o trabalho pode nos tirar dessa situação", declarou.

O Timão enfrenta o Bahia às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.