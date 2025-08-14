Em meio a reconstrução, Portuguesa completa 105 anos de história

O dia 14 de agosto é especial para a Portuguesa e sua torcida. Nesta data, a Lusa comemora 105 anos de existência, com muitas histórias e ídolos, mas que atualmente, vive um delicado processo de reconstrução após estar na elite por boa parte das últimas décadas.

Após o rebaixamento para a Série B em 2013, a Portuguesa nunca mais voltou ao topo do futebol brasileiro. O clube se afundou em dívidas e luta ano após ano para retomar seus tempos de glória.

Atualmente, a Lusa está na Série A1 do Campeonato Paulista e, até o último sábado, estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Entretanto, após empatar em 1 a 1 no agregado com o Mixto, a Portuguesa foi eliminada na segunda fase em pleno Canindé, na disputa de pênaltis.

Foto: Divulgação / Portuguesa SAF

Cruz de Avis

Em seu perfil oficial, a Portuguesa celebrou seu próprio aniversário, relembrando os torcedores dos tempos áureos e a identidade do clube.

"Da camisa verde-encarnada evoca o canto de uma nação, que representamos do outro lado do Atlântico. Ao longo de mais de um século, a tradição e a história moldaram a nossa identidade. Escrevemos capítulos imortais pintados em verde e vermelho. E não somos só mais um clube, somos A PORTUGUESA, a Lusa do Canindé. Aquela que apresentou Djalma Santos, Julinho Botelho, Eneas, Dener e tantos outros craques para o mundo. E não abaixamos a cabeça para ninguém! Nossa paixão vai além dos gramados. A Lusa é a nossa família, o Canindé a nossa casa. É uma questão de identidade, de pertencimento. Carregamos no peito a Cruz de Avis e temos alma de leão, de quem não se abala. Torce, acredita e luta. E como luta! Mas se o passado nos une, o Futuro nos aguarda. Portuguesa, 105 anos de paixão", publicou a Lusa.

Parabéns do Santos

Rival histórico da Portuguesa, o Santos desejou os parabéns para a Lusa. O Peixe publicou uma foto do Rei Pelé ao lado de Wilsinho, que era atleta da equipe lusitana.

"Parabéns pelos 105 anos, Portuguesa! Saudações Alvinegras! Na imagem, o eterno Rei Pelé ao lado do atleta da Portuguesa, Wilsinho", disse o Santos.