Dupla Flaco-Roque funciona em 12min, Palmeiras amassa e põe pé nas quartas
O Palmeiras largou na frente nas oitavas de final da Libertadores, em confronto contra o Universitario, do Peru. Nesta quinta-feira, o Alviverde goleou por 4 a 0 no Estádio Monumental de Lima, com gols de Gustavo Gómez, de pênalti, Flaco López (duas vezes) e Vitor Roque, e tem ótima vantagem para a volta.
Palmeirenses contaram com início avassalador para encaminhar o resultado. O cronômetro ainda não batida os 12 minutos de jogo, e o contador já marcava 2 a 0. Com o domínio tanto na bola quanto no placar, a equipe de Abel Ferreira teve tranquilidade para ampliar a margem de gols.
O Alviverde volta a campo às 20h30 de domingo (17), quando visita o Botafogo. Pela Libertadores, o jogo de volta acontece na próxima quinta, às 21h30, no Allianz Parque.
Dupla Flaco-Roque funciona em 12min
Foi a primeira vez que Abel Ferreira escalou Flaco López e Vitor Roque como dupla de ataque titular. E funcionou. Os dois gols no início da partida ficaram condicionados a duas jogadas trabalhadas pelos dois atacantes: primeiro, Roque iniciou tabela com o argentino e foi derrubado dentro da área; depois, foi López quem abriu jogada para entrar na área e marcar o segundo.
E a boa atuação da dupla, culminando na vitória sonora no Peru, ainda minimizou as chances de uma crise se instaurar no clube. Após a dura eliminação em casa para o Corinthians na Copa do Brasil e depois do ataque ao CT, o Palmeiras soma dois resultados positivos, hoje e contra o Ceará no último sábado.
Lances Importantes
Gómez abre o placar! Aos sete minutos, Vitor Roque tramou rápida tabela com Flaco López no último terço, invadiu a grande área e acabou agarrado por trás por Di Benedetto. O juiz apontou a marca da cal, e Gustavo Gómez bateu no canto direito do goleiro para marcar.
Flaco López amplia! Aos 11, em nova tabela de sua dupla de ataque, o Palmeiras aumentou a contagem. Desta vez, Flaco López iniciou jogada com Roque e invadiu a área. Na cara do gol, apenas tirou do goleiro, de perna direita, e fez 2 a 0.
Quase! Aos 23, Roque interceptou passe no campo de ataque e ficou cara a cara com o goleiro adversário. O atacante, porém, tentou driblar o arqueiro e acabou perdendo o tempo da bola, desperdiçando o ataque.
O terceiro! Aos 30, Vitor Roque inflitrou nas costas da zaga e recebeu lançamento longo de Piquerez. O atacante venceu a marcação de Riveros e, sozinho diante do goleiro, encheu o pé e guardou o terceiro, estufando as redes.
Um a menos. Nada que não pudesse piorar para o Universitario. Riveros deu entrada forte no tornozelo esquerdo de Flaco López durante contra-golpe e acabou advertido com o cartão amarelo. O árbitro, logo depois, porém, foi ao monitor revisar o lance e mudou a cor do cartão, expulsando o zagueiro, logo aos cinco da etapa complementar.
Virou passeio! Aos 29 da etapa final, Flaco López chamou a goleada. Piquerez arriscou de longe, e a bola chicoteou a trave. No rebote, o camisa 42, livre, guardou seu segundo na noite para fazer 4 a 0. Após intervenção do VAR, o gol foi validado.
Ficha Técnica
Universitario 0 x 4 Palmeiras
Copa Libertadores da América - Oitavas de final
Data: 14/08/2025 (quinta-feira)
Local: Estádio Monumental, em Lima (PER)
Árbitro: Facundo Tello (ARG)
Assistentes: Juan Belatti e Maximiliano del Yesso (ARG)
Quarto árbitro: Luis Lobo (ARG)
VAR: Silvio Trucco (ARG)
Gols: Gustavo Gómez (7'/1°T), Flaco López (12'/1°T e 30'/2°T), Vitor Roque (30'/1°T)
Amarelos: Di Benedetto e Andy Polo (Universitario), Maurício (Palmeiras)
Vermelho: Riveros (Universitario)
Universitario: Britos; Corzo, Riveros e Di Benedetto; Polo, Ureña (Murrugarra), Pérez Guedes (Carabalí), Concha (Jesús Castillo) e Inga; Valera (Churín) e Flores (Vélez). Técnico: Jorge Fossati.
Palmeiras: Weverton;Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emi Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno) e Maurício (Facundo Torres); Sosa (Felipe Anderson), Flaco López (Allan) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira.