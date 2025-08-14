Dorival volta a ficar sem trio e se preocupa com escassez de opções no ataque do Corinthians

O técnico Dorival Júnior está preocupado com a escassez de opções para o ataque do Corinthians. O treinador perdeu dois titulares em 'uma tacada só' e precisa encontrar soluções a curto prazo para obter resultados positivos.

Na última semana, o holandês Memphis Depay teve diagnosticada uma lesão de grau 2 na coxa e deve desfalcar a equipe por, no mínimo, um mês. Ele, portanto, deve ficar de fora do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Athletico-PR, marcado para dia 27, mas tem chances de jogar a volta, no dia 11.

Já nesta quarta-feira de madrugada, foi a vez de Yuri Alberto se juntar à lista de atletas entregues ao DM. O camisa 9 foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e será baixa de quatro a seis semanas. Ele pode, assim, perder ambas as partidas das quartas de final.

A situação preocupa Dorival. Recentemente, o comandante reclamou em entrevista coletiva que ainda não havia conseguido ter em mãos o trio GYM, formado por Garro, Yuri Alberto e Memphis.

Os três voltaram a jogar juntos no clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, mas já ficaram indisponíveis de novo. No momento, o único apto a jogar é Garro.

Com as ausências de Memphis e Yuri por cerca de um mês, Dorival vê as alternativas ofensivas diminuírem. Agora, restam apenas Romero, Talles Magno e Héctor Hernández, sem contar com os jovens Gui Negão, Dieguinho e Kayke.

Para piorar, Romero está suspenso para o próximo desafio do Corinthians, diante do Bahia, pela 20° rodada do Campeonato Brasileiro, assim como Cacá e Angileri. O meio-campista André Carrillo, que poderia atuar pela beirada, está praticamente fora da temporada por conta de uma cirurgia no tornozelo. Hugo, lesionado, e Maycon, em fase final de transição física, completam a lista de baixas.

Sendo assim, é possível que Dorival aposte cada vez mais em garotos da base. Vale lembrar que o Corinthians sofreu um transfer ban em razão de uma dívida de aproximadamente R$ 34 milhões por Félix Torres e não pode registrar novos atletas.

DATAS CONFIRMADAS! ?? A CBF divulgou o detalhes dos jogos de ida e volta das partidas das quartas de final da Copa do Brasil. ???#VaiCorinthians pic.twitter.com/aeAu6Ke93U ? Corinthians (@Corinthians) August 14, 2025

Única contratação do clube para o segundo semestre, o atacante Vitinho ainda não fica à disposição. O reforço entrou em campo pela última vez há cerca de dois meses e deve levar algum tempo para readquiri ritmo de jogo.

O Corinthians enfrenta o Bahia às 21h (de Brasília) deste sábado, na Neo Química Arena.

A equipe do Parque São Jorge está há cinco jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa o 13º lugar da tabela de classificação, com 22 pontos, seis de vantagem para a zona de rebaixamento. Nas últimas dez partidas disputadas pela competição, o time alvinegro ganhou somente uma vez.