Topo

Esporte

Contra o Santos, Vasco busca quebrar série sem vencer fora

14/08/2025 13h16

O Vasco visita o Santos em seu próximo compromisso, e uma vitória fora de casa encerraria um jejum de quatro jogos sem ganhar longe de São Januário. E no duelo com o Peixe, o Gigante da Colina volta ao palco de seu último triunfo como visitante: o Morumbis.

No período, o Vasco disputou partidas pelas três frentes e acumulou duas derrotas (Independiente del Valle e Mirassol) e dois empates (Internacional e CSA). Assim, a equipe foi eliminada da Sul-Americana, e, embora tenha se classificado na Copa do Brasil, segue amargando a zona de rebaixamento no Brasileirão.

A última vitória fora de casa, portanto, foi contra o São Paulo, por 3 a 1, pela 12ª rodada do Brasileirão, justamente no Morumbis, no dia 12 de junho de 2025. Rayan, Nuno Moreira e Vegetti marcaram para o Vasco, enquanto Ryan Francisco fez o gol do Tricolor Paulista.

Em 2025, o Vasco apresenta um aproveitamento ruim fora de casa. Em 22 jogos, o Gigante da Colina perdeu 11, empatou sete e venceu apenas quatro. Ainda foram 24 gols marcados e 34 sofridos, com um aproveitamento de somente 34,09%.

Fase do Vasco

O confronto contra o Santos está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) deste domingo, no Morumbis. Com apenas 16 pontos, o Vasco está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Gigante da Colina encara o Botafogo nas quartas de final. O jogo de ida acontece em 27 de agosto, às 21h30, em São Januário; a volta está marcada para 11 de setembro, também às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

