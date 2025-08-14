Conheça a dupla da base do Santos que está no radar de Cleber Xavier

Em meio aos problemas defensivos do Santos, com João Basso e Luan Peres entregues ao departamento médico, dois garotos das categorias de base entraram no radar do técnico Cleber Xavier. Trata-se de João Ananias e João Alencar.

Os dois zagueiros têm 18 anos e estão no elenco sub-20. Ambos, no entanto, já começaram a ser relacionados para alguns jogos do profissional.

Ananias chegou ao Santos em 2018. Ele está no primeiro ano de sub-20 e disputou 24 jogos pela categoria até o momento. O Peixe é o seu único clube jogando no campo. Antes, passou pelo futsal do Ribeirão Pires e do Santo André.

O defensor foi relacionado pela equipe principal pela primeira vez no último domingo, na vitória de 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no Mineirão, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A Gazeta Esportiva conversou com Eduardo Jardim, do canal Jogo Falando, que acompanha de perto a base do Santos. O jornalista detalhou o estilo de jogo do Ananias.

"É um zagueiro que sabe mais a hora de ser firme, não tem medo de ser duro quando precisa. É canhoto e tem 1,87m. Leitura bem interessante do jogo no geral e tem uma velocidade interessante também, apesar de um pouco menos que o Alencar", comentou.

Alencar, por sua vez, está no Santos desde 2017. Ele também vive seu primeiro ano de sub-20 e jogou aproximadamente 40 jogos na categoria, já que disputou alguns compromissos no ano passado também, quando ainda fazia parte do sub-17. Antes de chegar no Alvinegro Praiano, passou pelo Cruzeiro.

O Menino da Vila foi relacionado pela equipe principal pela primeira vez no triunfo de 1 a 0 sobre o Vitória, pela 10ª rodada do Brasileirão, no Barradão. Além disso, fez sua estreia como profissional no amistoso contra o RB Leipzig, em Bragança Paulista.

"É o melhor zagueiro da base dos que estão mais próximos do profissional. Forte, de 1,87m, ágil e tem um ótimo trato com a bola no pé. Por algumas vezes chegou a ser utilizado como lateral direito no sub-1 e fez algumas partidas no sub-20 desde os 16 anos. Sempre foi muito bem visto internamente", analisou Eduardo Jardim.

"O problema é que sofreu com algumas lesões. Ano passado teve pequenos problemas no tornozelo e atualmente operou um 'rasgo' no menisco, lesão que nem é tão grave, mas é delicada para cicatrizar. Tem qualidade", completou.

Em meio a falta de zagueiros no profissional, portanto, Ananias e Alencar sonham em ganhar uma chance com o técnico Cleber Xavier no time de cima do Santos.

Para Eduardo Jardim, no entanto, ainda é preciso esperar um pouco mais para integrar a dupla de vez no profissional.

"No momento, não estão prontos para o profissional. Talvez em situações bem pontuais, mas para firmar melhor precisa esperar mais. No Brasileirão sub-20, começaram muito bem com o Leandro Zago. O Santos vinha no top 5 de defesas da competição, mas com a saída do Zago e a demora na comissão técnica, o time como um todo acabou sofrendo mais gols do que o aceitável pela qualidade dos dois", finalizou.

Com os jovens no radar, o Peixe volta a campo neste fim de semana. O clube encara o Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Morumbis, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.