Com três jogos em oito dias, São Paulo briga por vaga na Libertadores e G-4 do Brasileirão

14/08/2025 07h00

O calendário do futebol brasileiro não tem sido fácil para o São Paulo. Nos próximos oito dias, o Tricolor terá três jogos muito importantes, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores e a briga para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.

A maratona começa neste sábado, quando o São Paulo visitará o Sport na Ilha do Retiro, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Após 19 jogos, o Tricolor ocupa o sétimo lugar com 28 pontos, apenas dois a menos que o Bahia, quarto colocado.

Depois, na terça-feira, às 21h30, o São Paulo recebe o Atlético Nacional no Morumbis, em jogo valendo uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Na ida, as equipes empataram sem gols e, portanto, quem vencer ficará com a classificação. Em caso de um novo empate, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

Por fim, o São Paulo joga no dia 24 de agosto (domingo) contra o Atlético-MG, no Morumbis, às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. O jogo promete ser muito difícil, visto que o Galo, após a classificação na Copa do Brasil, está em uma boa crescente e lutando para subir posições no torneio nacional.

A volta de Crespo

A boa fase do São Paulo começou com a chegada de Hernán Crespo. Após a reestreia do argentino pelo clube paulista, o Tricolor tem o retrospecto de dez jogos disputados, com seis vitórias, duas empates e duas derrotas.

