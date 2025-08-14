Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo com a LDU
O Botafogo divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Os destaques ficaram pela ausência do lateral Cuiabano e pela presença do goleiro Neto, novo reforço do Glorioso.
Cuiabano machucou o tornozelo esquerdo no duelo com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, ficou de fora das partidas contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e diante do Fortaleza, no Brasileirão.
Havia a expectativa de que o lateral esquerdo pudesse voltar, mas Cuiabano segue sendo mais um desfalque no setor defensivo do Botafogo. Além dele, o técnico Davide Ancelotti não conta com os zagueiros Bastos e Kaio Pantaleão.Por outro lado, o Botafogo conta com dois reforços para a partida: o goleiro Neto, anunciado na última sexta-feira e agora regularizado; e o volante e capitão Marlon Freitas, que estava cumprindo o protocolo de concussão no duelo com o Fortaleza.
Assim, esta é a provável escalação do Glorioso: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.
Botafogo e LDU entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).
Veja os relacionados do Botafogo para enfrentar a LDU
Goleiros: John, Léo Linck e Neto;
Laterais: Alex Telles, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
Zagueiros: Alexander Barboza e David Ricardo
Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton;
Meias: Álvaro Montoro, Joaquín Correa, Santi Rodríguez e Savarino;
Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan.