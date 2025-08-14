Topo

Esporte

Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo com a LDU

14/08/2025 12h20

O Botafogo divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Os destaques ficaram pela ausência do lateral Cuiabano e pela presença do goleiro Neto, novo reforço do Glorioso.

Cuiabano machucou o tornozelo esquerdo no duelo com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, ficou de fora das partidas contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e diante do Fortaleza, no Brasileirão.

Havia a expectativa de que o lateral esquerdo pudesse voltar, mas Cuiabano segue sendo mais um desfalque no setor defensivo do Botafogo. Além dele, o técnico Davide Ancelotti não conta com os zagueiros Bastos e Kaio Pantaleão.

Por outro lado, o Botafogo conta com dois reforços para a partida: o goleiro Neto, anunciado na última sexta-feira e agora regularizado; e o volante e capitão Marlon Freitas, que estava cumprindo o protocolo de concussão no duelo com o Fortaleza.

Assim, esta é a provável escalação do Glorioso: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Botafogo e LDU entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja os relacionados do Botafogo para enfrentar a LDU

Goleiros: John, Léo Linck e Neto;

Laterais: Alex Telles, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;

Zagueiros: Alexander Barboza e David Ricardo

Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton;

Meias: Álvaro Montoro, Joaquín Correa, Santi Rodríguez e Savarino;

Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Fluminense perdeu apenas uma vez para times colombianos no Maracanã

Mastantuono é apresentado no Real e vai usar a camisa número 30: 'Darei a vida pelo clube'

Luis Enrique sobre título da Supercopa da Uefa: "Talvez não tenha sido justo"

Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo com a LDU

Em meio a reconstrução, Portuguesa completa 105 anos de história

Arne Slot fala sobre expectativas para temporada do Liverpool

LA28 permitirá naming rights pela primeira vez em Olimpíadas; Comcast e Honda estreiam acordos

Mauro: Caso Bruno Henrique demora, mas das mortes no Ninho ninguém fala

Taylor Swift em podcast de irmãos Kelce 'quebra' a internet; veja o que ela falou

McLaren vai leiloar carro de F1 de 2026 antes de ele entrar na pista

UFC 319: Cigarro! Carlos Prates revela ajuda inusitada para bater o peso