Com novidades, Botafogo divulga relacionados para duelo com a LDU

O Botafogo divulgou, nesta quinta-feira, a lista dos atletas relacionados para enfrentar a LDU, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Os destaques ficaram pela ausência do lateral Cuiabano e pela presença do goleiro Neto, novo reforço do Glorioso.

Cuiabano machucou o tornozelo esquerdo no duelo com o Cruzeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, ficou de fora das partidas contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, e diante do Fortaleza, no Brasileirão.

Havia a expectativa de que o lateral esquerdo pudesse voltar, mas Cuiabano segue sendo mais um desfalque no setor defensivo do Botafogo. Além dele, o técnico Davide Ancelotti não conta com os zagueiros Bastos e Kaio Pantaleão.

RELACIONADOS! ?? Confira os atletas convocados pelo técnico Davide Ancelotti para a partida entre Botafogo x LDU pelo primeiro confronto das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores no Nilton Santos! ???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/dGIafRyxqj ? Botafogo F.R. (@Botafogo) August 14, 2025

Por outro lado, o Botafogo conta com dois reforços para a partida: o goleiro Neto, anunciado na última sexta-feira e agora regularizado; e o volante e capitão Marlon Freitas, que estava cumprindo o protocolo de concussão no duelo com o Fortaleza.

Assim, esta é a provável escalação do Glorioso: John (Neto); Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral.

Botafogo e LDU entram em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Veja os relacionados do Botafogo para enfrentar a LDU

Goleiros: John, Léo Linck e Neto;



Laterais: Alex Telles, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;



Zagueiros: Alexander Barboza e David Ricardo



Volantes: Allan, Danilo, Huguinho, Marlon Freitas e Newton;



Meias: Álvaro Montoro, Joaquín Correa, Santi Rodríguez e Savarino;



Atacantes: Artur, Arthur Cabral, Jeffinho, Mastriani, Matheus Martins e Nathan.