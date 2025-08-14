Com gol relâmpago, Botafogo bate a LDU e sai na frente nas oitavas da Libertadores
O Botafogo saiu na frente na disputa com a LDU por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Na noite desta quinta-feira, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), o Glorioso venceu a equipe equatoriana por 1 a 0. Artur, com apenas 14 segundos de partida, marcou o único gol do confronto.
O duelo da volta será na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Rodrigo Paz Delgado, no Equador. O Fogão terá a vantagem do empate, mas terá que enfrentar as dificuldades da altitude de Quito.
Veja como foi Botafogo x LDU
Mal a bola rolou no Nilton Santos, o Botafogo abriu o placar numa falha do sistema defensivo equatoriano. Com menos de um minuto de jogo, o atacante Montoro foi desarmado na entrada da área e Alex Telles levantou na linha da pequena área. Artur entrou livre e mandou para o fundo da rede.
O gol no início determinou a postura do Alvinegro nos minutos seguintes. Em vantagem, o Bota cedeu espaço à LDU para atrair o adversário e contra-atacar em velocidade. Os equatorianos passaram a controlar a posse de bola e a ter presença frequente no ataque em busca do empate. Aos 12, Jhon fez grande defesa em voleio de Cornejo após lançamento na área.
O primeiro tempo foi movimentado, com as duas equipes tentando imprimir velocidade ao jogo, mas sem grandes oportunidades de gol até os minutos finais. Aos 39, após escanteio da esquerda, Barboza tocou de cabeça para Arthur finalizar, também de cabeça, e obrigar Gonzalo Valle a fazer grande defesa.
Nos acréscimos, a LDU quase chegou ao empate. Bola levantada na área da direita, Jhon sai mal e dá um soco que acaba nos pés de Villamil, que bateu por cobertura para o gol vazio. Vitinho cortou de cabeça e garantiu a vantagem no placar.
Na volta do intervalo, o Botafogo caiu de ritmo, perdeu agressividade e abusou dos erros de passe. Aos 17, Davide Ancelotti fez duas substituições: saíram Montoro e Artur para as entradas de Matheus Martins e Joaquín Correa.
A LDU ensaiou uma pressão e, aos 23 e 24 minutos, chegou com perigo. Na primeira, Medina levantou da esquerda no segundo pau e Alzugaray quase alcança. Um minuto depois, Ramírez cruzou e Medina cabeceou rente ao poste esquerdo de John.
O Alvinegro buscava explorar a velocidade de Matheus Martins, mas não conseguia dar sequência às jogadas. Já a LDU manteve um bom posicionamento defensivo e neutralizava as jogadas individuais do camisa 11.
Do meio da etapa final em diante, a LDU caiu de produção e o Bota criou as principais oportunidades do segundo tempo. Na melhor delas, aos 43, Matheus Martins lança na área, o zagueiro Ade cortou e Joaquín Correa aproveitou o rebote para bater de primeira. Gonzalo Valle fez grande defesa.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 LDU
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 14 de agosto de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Árbitro: Wilmar Roldán (Colômbia)
Assistentes: John Alexander León (Colômbia) e Sebastián Vela (Colômbia)
VAR: David Rodríguez (Colômbia)
Cartões amarelos: Marçal (Botafogo); Mina Caicedo, Cornejo, Gruezo (LDU)
Gol:
BOTAFOGO: Artur, a 1 minuto do 1º tempo
BOTAFOGO: John, Vitinho, Alexander Barboza, David Ricardo (Marçal) e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo (Allan) e Jefferson Savarino (Nathan Fernandes); Artur (Joaquín Correa), Arthur Cabral e Álvaro Montoro (Matheus Martins)
Técnico: Davide Ancelotti
LDU: Gonzalo Valle, José Quintero, Mina Caicedo (Dario Aimar), Ricardo Ade e Leonel Quiñónez; Bryan Ramírez (Erique), Gruezo, Gabriel Villamíl e Fernando Cornejo (Alvarado); Lisandro Alzugaray (Pastrán) e Medina (Michael Estrada)
Técnico: Tiago Nunes